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Müge Anlı emniyet müdürüyle evleneceğini açıkladı
Müge Anlı emniyet müdürüyle evleneceğini açıkladı
'Tatlı Sert' programının sunucusu Müge Anlı, canlı yayında evleneceğini açıkladı. Anlı, İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T10:49+0300
2022-06-20T10:49+0300
yaşam
müge anlı
müge anlı ile tatlı sert
evlilik
açıklama
emniyet müdürü
polis
canlı yayın
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Program sunucusu Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamada “Evlenmeye karar verdim” dedi.Müge Anlı, evleneceğini şu sözlerle açıkladı:Müge Anlı’nın 1993 yılında evlenip 2008 yılında boşandığı gazeteci Burhan Akdağ ile evliliğinden bir kızı var.
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müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, evlilik, açıklama, emniyet müdürü, polis, canlı yayın

Müge Anlı emniyet müdürüyle evleneceğini açıkladı

10:49 20.06.2022
© Fotoğraf : ATVMüge Anlı
Müge Anlı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© Fotoğraf : ATV
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'Tatlı Sert' programının sunucusu Müge Anlı, canlı yayında evleneceğini açıkladı. Anlı, İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini söyledi.
Program sunucusu Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamada “Evlenmeye karar verdim” dedi.
Müge Anlı, evleneceğini şu sözlerle açıkladı:

"Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki. Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. Sizi okumuyorum. Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim."

Müge Anlı’nın 1993 yılında evlenip 2008 yılında boşandığı gazeteci Burhan Akdağ ile evliliğinden bir kızı var.
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