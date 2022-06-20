https://tr.sputniknews.com/20220620/mugla-aciklarinda-122-duzensiz-gocmen-kurtarildi--1057673516.html

Muğla açıklarında 122 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 122 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında 122 düzensiz göçmen kurtarıldı. 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T22:41+0300

2022-06-20T22:41+0300

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türkiye

göçmen

muğla

sahil güvenlik

marmaris

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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında yelkenli teknede düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye TCSG-3 ve TCSG -31 botları yönlendirildi.Hareket halindeki yelkenli tekne durdurularak içindeki 94 düzensiz göçmen yakalandı. Teknede bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.Ayrıca, Marmaris açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye TCSG-82 botu gönderildi.Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 28 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna aldı.Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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göçmen, muğla, sahil güvenlik, marmaris