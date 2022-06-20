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https://tr.sputniknews.com/20220620/mugla-aciklarinda-122-duzensiz-gocmen-kurtarildi--1057673516.html
Muğla açıklarında 122 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla açıklarında 122 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında 122 düzensiz göçmen kurtarıldı. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T22:41+0300
2022-06-20T22:41+0300
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göçmen
muğla
sahil güvenlik
marmaris
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında yelkenli teknede düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye TCSG-3 ve TCSG -31 botları yönlendirildi.Hareket halindeki yelkenli tekne durdurularak içindeki 94 düzensiz göçmen yakalandı. Teknede bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.Ayrıca, Marmaris açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye TCSG-82 botu gönderildi.Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 28 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna aldı.Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220620/afganistan-uyruklu-227-gocmen-daha-malatyadan-ucakla-ulkelerine-gonderildi-1057666815.html
türkiye
muğla
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göçmen, muğla, sahil güvenlik, marmaris

Muğla açıklarında 122 düzensiz göçmen kurtarıldı

22:41 20.06.2022
© Sahil Güvenlik KomutanlığıKuşadası açıklarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Kuşadası açıklarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© Sahil Güvenlik Komutanlığı
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Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında 122 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında yelkenli teknede düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye TCSG-3 ve TCSG -31 botları yönlendirildi.
Hareket halindeki yelkenli tekne durdurularak içindeki 94 düzensiz göçmen yakalandı. Teknede bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıca, Marmaris açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye TCSG-82 botu gönderildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 28 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna aldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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