https://tr.sputniknews.com/20220620/muharrem-ince-kurulus-sancilarindan-kurtulmak-icin-olaganustu-kurultayimizi-toplayacagiz-1057665175.html

Muharrem İnce: Kuruluş sancılarından kurtulmak için olağanüstü kurultayımızı toplayacağız

Muharrem İnce: Kuruluş sancılarından kurtulmak için olağanüstü kurultayımızı toplayacağız

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, partisinde üst düzey yöneticilerin istifasının ardından “Kuruluş sancılarından kurtulmak” için olağanüstü kurultaylarını... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T19:37+0300

2022-06-20T19:37+0300

2022-06-20T19:38+0300

türkiye

memleket partisi

muharrem ince

gaye usluer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/04/1056986985_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_4b9e01a87cc7e85ff804eec37d207c03.jpg

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, aralarında Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer'in de bulunduğu p arti yönetimindeki 6 isimin istifa etmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.“Kuruluş sancılarından kurtulmak” için olağanüstü kurultaylarını toplayacaklarını açıklayan İnce şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20220620/gaye-usluer-memleket-partisinden-istifa-etti-1057657996.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

memleket partisi, muharrem ince, gaye usluer