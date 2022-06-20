https://tr.sputniknews.com/20220620/muharrem-ince-kurulus-sancilarindan-kurtulmak-icin-olaganustu-kurultayimizi-toplayacagiz-1057665175.html
Muharrem İnce: Kuruluş sancılarından kurtulmak için olağanüstü kurultayımızı toplayacağız
Muharrem İnce: Kuruluş sancılarından kurtulmak için olağanüstü kurultayımızı toplayacağız
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, partisinde üst düzey yöneticilerin istifasının ardından “Kuruluş sancılarından kurtulmak” için olağanüstü kurultaylarını... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T19:37+0300
2022-06-20T19:37+0300
2022-06-20T19:38+0300
türkiye
memleket partisi
muharrem ince
gaye usluer
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, aralarında Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer'in de bulunduğu p arti yönetimindeki 6 isimin istifa etmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.“Kuruluş sancılarından kurtulmak” için olağanüstü kurultaylarını toplayacaklarını açıklayan İnce şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220620/gaye-usluer-memleket-partisinden-istifa-etti-1057657996.html
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memleket partisi, muharrem ince, gaye usluer
Muharrem İnce: Kuruluş sancılarından kurtulmak için olağanüstü kurultayımızı toplayacağız
19:37 20.06.2022 (güncellendi: 19:38 20.06.2022) Abone ol
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, partisinde üst düzey yöneticilerin istifasının ardından “Kuruluş sancılarından kurtulmak” için olağanüstü kurultaylarını toplayacaklarını açıkladı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, aralarında Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer'in de bulunduğu p arti yönetimindeki 6 isimin istifa etmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
“Kuruluş sancılarından kurtulmak” için olağanüstü kurultaylarını toplayacaklarını açıklayan İnce şu ifadeleri kullandı:
17 Mayıs 2021’de kurduğumuz Memleket Partimiz, yaşadığı tüm sancılı süreçlere rağmen kısa sürede seçime girme hakkını kazandı. Bu aşamada yaşanan kuruluş sancılardan kurtulmak için Olağanüstü Kurultayımızı toplayacağız. Birlikte başaracağız. Geleceğimizi geri alacağız.