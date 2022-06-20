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https://tr.sputniknews.com/20220620/osmaniye-valisi-tytye-girerken-kimligini-unutan-ogrenci-ile-gorustu-hep-destekcisi-olacagiz-1057660800.html
Osmaniye Valisi, TYT'ye girerken kimliğini unutan Ayşe Sabancalı ile görüştü: 'Destekçisi olacağız'
Osmaniye Valisi, TYT'ye girerken kimliğini unutan Ayşe Sabancalı ile görüştü: 'Destekçisi olacağız'
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 18 Haziran günü yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girerken... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T17:40+0300
2022-06-20T17:42+0300
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ayşe sabancalı
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Vali Yılmaz, Sabancalı ile makamında görüştü. Sabancalı'nın sınav günü yaşadıklarını medyadan öğrendiğini ve çok duygulandığını dile getiren Yılmaz, "Ayşe'nin o günkü davranışları, verdiği cevaplar bütün Türkiye'yi olduğu gibi tabii beni de çok duygulandırdı. Biz Ayşe'nin yanındayız, yanında olacağız. Bundan sonra da hep destekçisi olacağız" dedi.Ayşe'nin sınava girebilmiş olmasının kendilerini mutlu ettiğini aktaran Yılmaz, "Ayşe'nin aslında çok örnek bir davranış sergilediğini düşünüyorum. O azmiyle, kararlılığıyla inşallah bu şekilde hedefine ulaşır. Biz de Ayşe'nin yanında olacağız" ifadesini kullandı.Vali Yılmaz, Ayşe Sabancalı'nın sınavı kazanamaması halinde ise her türlü masrafını karşılayarak dershaneye gitmesini sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.Babasını 2016 yılında, annesini ise geçen yıl kaybettiğini belirten Ayşe Sabancalı da "Şu an teyzemin kızıyla birlikte yaşıyorum. Ağabeyim nerde istersem orada yaşayabileceğimi söyledi ben de teyzemin kızıyla kalmak istedim" diye konuştu.'Üniversiteyi kazandığım taktirde burs verebileceklerini söylediler'Sınav günü kimliğini unuttuğunu anladığında çok kötü olduğunu dile getiren Sabancalı, "Sınava kimliksiz kimseyi almıyorlardı. Geç kalanı da almıyorlardı. Beni de almayacaklarını düşündüm ve ağladım ama sınava girebildim. Yaşadıklarım, sosyal medyada çok fazla gündem oldu ve takipçi sayım binlerce kişi arttı. Birçok kişi bana ulaştı ve üniversiteyi kazandığım taktirde burs verebileceklerini söylediler. Ben Niğde çocuk gelişimi bölümünü okumak istiyorum" ifadelerini kullandı.Ziyaret sonunda Vali Yılmaz, Sabancalı'ya hediye verdi.
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tyt, osmaniye, kimlik, ayşe sabancalı

Osmaniye Valisi, TYT'ye girerken kimliğini unutan Ayşe Sabancalı ile görüştü: 'Destekçisi olacağız'

17:40 20.06.2022 (güncellendi: 17:42 20.06.2022)
© AAAyşe Sabancalı
Ayşe Sabancalı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© AA
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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 18 Haziran günü yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girerken kimliğini unuttuğu için gözyaşlarını tutamayan Ayşe Sabancalı'ya her türlü desteği vereceklerini söyledi.
Vali Yılmaz, Sabancalı ile makamında görüştü. Sabancalı'nın sınav günü yaşadıklarını medyadan öğrendiğini ve çok duygulandığını dile getiren Yılmaz, "Ayşe'nin o günkü davranışları, verdiği cevaplar bütün Türkiye'yi olduğu gibi tabii beni de çok duygulandırdı. Biz Ayşe'nin yanındayız, yanında olacağız. Bundan sonra da hep destekçisi olacağız" dedi.
Ayşe'nin sınava girebilmiş olmasının kendilerini mutlu ettiğini aktaran Yılmaz, "Ayşe'nin aslında çok örnek bir davranış sergilediğini düşünüyorum. O azmiyle, kararlılığıyla inşallah bu şekilde hedefine ulaşır. Biz de Ayşe'nin yanında olacağız" ifadesini kullandı.
Vali Yılmaz, Ayşe Sabancalı'nın sınavı kazanamaması halinde ise her türlü masrafını karşılayarak dershaneye gitmesini sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.
Babasını 2016 yılında, annesini ise geçen yıl kaybettiğini belirten Ayşe Sabancalı da "Şu an teyzemin kızıyla birlikte yaşıyorum. Ağabeyim nerde istersem orada yaşayabileceğimi söyledi ben de teyzemin kızıyla kalmak istedim" diye konuştu.

'Üniversiteyi kazandığım taktirde burs verebileceklerini söylediler'

Sınav günü kimliğini unuttuğunu anladığında çok kötü olduğunu dile getiren Sabancalı, "Sınava kimliksiz kimseyi almıyorlardı. Geç kalanı da almıyorlardı. Beni de almayacaklarını düşündüm ve ağladım ama sınava girebildim. Yaşadıklarım, sosyal medyada çok fazla gündem oldu ve takipçi sayım binlerce kişi arttı. Birçok kişi bana ulaştı ve üniversiteyi kazandığım taktirde burs verebileceklerini söylediler. Ben Niğde çocuk gelişimi bölümünü okumak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Ziyaret sonunda Vali Yılmaz, Sabancalı'ya hediye verdi.
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