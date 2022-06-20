https://tr.sputniknews.com/20220620/pab-baskani-pacheco-turkiyenin-gocmenlerle-ilgili-basarili-uygulamalarinin-ornek-alinmasini-istedi-1057663288.html

PAB Başkanı Pacheco, Türkiye'nin göçmenlerle ilgili başarılı uygulamalarının örnek alınmasını istedi

PAB Başkanı Pacheco, Türkiye'nin göçmenlerle ilgili başarılı uygulamalarının örnek alınmasını istedi

Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Pacheco, Türkiye'nın göçmen politikasından edindikleri tecrübeleri kendi ülkelerinde de uygulamaya koymak istediklerini... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T18:50+0300

2022-06-20T18:50+0300

2022-06-20T18:50+0300

türkiye

göçmen krizi

tbmm

mustafa şentop

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TBMM'nin ev sahipliğinde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile ortaklaşa düzenlenen Küresel Parlamenter Göç Konferansı, Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de devam etti.Konferans kapsamında Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Duarte Pacheco, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile ortak basın toplantısı düzenledi.Pacheco, TBMM iş birliği ile gerçekleştirilen ve 50'den fazla ülkenin katılım sağladığı "Küresel Parlamenter Göç Konferansı"nın başarı ile gerçekleştirildiğini belirterek, göç meselesinin küresel bir soruna dönüşerek herkesi muzdarip ettiğini söyledi.İstisnasız dünyanın her yerinde göçmen ve mülteci sorunuyla karşılaştıklarını anlatan Pacheco, "Dünyanın her kıtasında bu problem var. Asya'da, Ortadoğu'da Avrupa'da ABD'de bu böyle. Afrika kıtasında Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya Amerika'ya geçmek isteyen insanlar var. Dolayısıyla bu bir küresel sorun ve istisnasız herkes bu sorundan etkileniyor." diye konuştu.Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaştan kaçan milyonlarca insanın mülteci durumuna düştüğünü kaydeden Pacheco, son birkaç ayda yaşananların mülteci sorununun boyutlarını daha da büyüttüğünü aktardı.Göç sorunun küresel bağlamda ele alınması ve çözümler üretilmesi gerektiğine dikkati çeken Pacheco, sözlerini şöyle sürdürdü:Duarte Pacheco, göçmenlere ev sahipliği yapan ülkelerin, Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanması gerektiğini belirtti.Pacheco, "Türkiye'nın tecrübelerinden istifade etmek amacıyla bugün buraya geldik. Burada elde ettiğimiz başarılı örnek ve uygulamaları ülkelerimize geri döndüğümüzde paylaşabilir, şimdiye kadar gösterdiğimiz çabanın daha fazlasını başarabiliriz diye düşünüyorum. Bunların lafta kalmaması, hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.Duarte Pacheco, göçmenlerle ilgili mevcut antlaşmaların daha etkin bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirerek, parlamenterlerin bu konuda daha aktif olmalarını istedi.Göç anlaşmasında imzacı olan ülkelerin milletvekillerinin ülkelerine döndüklerinde mülteci hakları ile ilgili uygulamaları hükümetlerine kabul ettirmeleri gerektiğini belirten Pacheco, şu değerlendirmelerde bulundu:

https://tr.sputniknews.com/20220620/dunyada-kac-multeci-var-1057662403.html

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göçmen krizi, tbmm, mustafa şentop