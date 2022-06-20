https://tr.sputniknews.com/20220620/pegasus-yonetim-kurulu-baskan-vekili-mehmet-nane-iata-yonetim-kurulu-baskani-oldu-1057647502.html

Pegasus Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Nane, IATA Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Pegasus Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Nane, IATA Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Nane, IATA Yönetim Kurulu Başkanlık görevini devralarak IATA’nın ilk Türk başkanı oldu. 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T13:31+0300

2022-06-20T13:31+0300

2022-06-20T13:31+0300

türkiye

pegasus

mehmet nane

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104134/26/1041342615_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ba9ee934892c681539050111677a7b0.jpg

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Nane, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Doha’da gerçekleştirilen 78. Genel Kurul’da Robin Hayes’den devralarak göreve başladı.120 ülkeden 292 üye hava yolu şirketiyle toplam hava trafiğinin yüzde 83’ünü temsil eden IATA’nın ilk Türk Yönetim Kurulu Başkanı olan Nane, Haziran 2023’e kadar görevini sürdürecek.Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Nane, havacılık sektörünün çok zorlu bir krizden çıktığı bu zamanda, bu sorumluluğu devralmanın ve IATA’nın ilk Türk başkanı olmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu ve bu gururun en önemli sebebinin ise Türk sivil havacılığının geldiği noktayı temsil ediyor olmasından kaynaklandığını kaydetti.Sektörün son birkaç yıldır tarihinin en zorlu sınavlarından birini verdiğini belirten Nane, "Kovid-19 salgının yanı sıra politik ve ekonomik birçok farklı etkenden de direkt olarak etkileniyor. Bu da halihazırda meşakkatli olan sektörümüzü daha da zorlu hale getiriyor. Bütün zorluklara rağmen, sektörümüzde faaliyet gösteren tüm paydaşlar maksimum gayretle çalışıyor." ifadelerini kullandı."Havacılık sektörünün sürdürülebilir gelişimi için hepimize büyük görevler düşüyor"Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nane, havacılık sektörünün, salgın sonrası toparlanma çabalarını sürdürürken, toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilirlik gibi alanlarda da net ve kararlı adımlar attığını aktararak, şunları kaydetti:"Sadece turizmin değil, diğer birçok sektörün de destekleyicisi olan havacılık sektörünün sürdürülebilir gelişimi için hepimize büyük görevler düşüyor. IATA olarak, önümüzdeki 1 yıl boyunca, dünyanın seyahat ve ticarete yeniden açılması yönündeki ivmeyi sürdürmenin yanı sıra yaklaşan ICAO Meclisi’nde CORSIA’yı desteklemek, '2050’ye Kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu'na giden yolu iyileştirmek ve IATA üyesi hava yollarının sektörde kadın temsilini 2025'e kadar yüzde 25 veya en az yüzde 25'e kadar artırması için oluşturulan '2025’te25' girişimine katılımı genişletmek dahil olmak üzere çok dolu bir gündemimiz var. Öncelikli hedeflerimizi gerçekleştirmek ve sektörümüzü daha da ileriye taşımak için, tüm üyelerimizle birlikte var gücümüzle çalışacağız. 79. Genel Kurul ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi 4-6 Haziran 2023'te İstanbul’da gerçekleştirilmesine karar verildi. Pegasus Hava Yolları'nın ev sahipliğinde, global havacılık profesyonellerini güzel ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız."

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pegasus, mehmet nane