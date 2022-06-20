https://tr.sputniknews.com/20220620/peskov-litvanyanin-kaliningrad-bolgesine-abluka-uygulamasi-esi-benzeri-gorulmemis-bir-karar-1057646856.html
Peskov: Litvanya'nın Kaliningrad Bölgesi'ne abluka uygulaması, eşi benzeri görülmemiş bir karar
Peskov: Litvanya'nın Kaliningrad Bölgesi'ne abluka uygulaması, eşi benzeri görülmemiş bir karar
Litvanya’nın AB yaptırımlarına tabi bir dizi ürünün Kaliningrad’a transit geçişini durdurmasına tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eşi benzeri... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T13:11+0300
2022-06-20T13:11+0300
2022-06-20T13:11+0300
dünya
dmitriy peskov
kremlin
rusya
kaliningrad
litvanya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/14/1057646653_0:87:3234:1906_1920x0_80_0_0_b72a38d473376c5bb9b0d4a64fa45aa0.jpg
Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Bu kararın gerçekten eşi benzeri yok ve her şeyin ihlali anlamına geliyor. Bunun AB'nin yaptırımların transit geçişler için de geçerli olması yönündeki kararıyla bağlantılı olduğunu anlıyoruz" dedi.Litvanya'nın aldığı kararın çok ciddi bir durum yarattığını kaydeden Peskov, Rusya'nın Kaliningrad Bölgesi'nin abluka altına alınmasına cevaben bir karar veya önlem almadan önce derinlemesine analiz yapacağının altını çizdi.Kaliningrad Bölgesi Valisi Anton Alihanov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Litvanya Demiryolları'nın Kaliningrad Demiryolları'na cumartesi gününden itibaren AB yaptırımlarına tabi bir dizi malın transit geçişini durduracağı konusunda bilgi verdiğini belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220406/rusya-disisleri-avrupa-ulkeleri-rus-diplomatlari-sinir-disi-ederek-bindikleri-dali-kesiyor-1055359904.html
rusya
kaliningrad
litvanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/14/1057646653_366:0:3095:2047_1920x0_80_0_0_b2cdbe538b082cd73efd6722989854d5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dmitriy peskov, kremlin, rusya, kaliningrad, litvanya
Peskov: Litvanya'nın Kaliningrad Bölgesi'ne abluka uygulaması, eşi benzeri görülmemiş bir karar
Abone ol
Litvanya’nın AB yaptırımlarına tabi bir dizi ürünün Kaliningrad’a transit geçişini durdurmasına tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eşi benzeri görülmemiş bir uygulama olduğunu vurguladı.
Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Bu kararın gerçekten eşi benzeri yok ve her şeyin ihlali anlamına geliyor. Bunun AB'nin yaptırımların transit geçişler için de geçerli olması yönündeki kararıyla bağlantılı olduğunu anlıyoruz" dedi.
Litvanya'nın aldığı kararın çok ciddi bir durum yarattığını kaydeden Peskov, Rusya'nın Kaliningrad Bölgesi'nin abluka altına alınmasına cevaben bir karar veya önlem almadan önce derinlemesine analiz yapacağının altını çizdi.
Kaliningrad Bölgesi Valisi Anton Alihanov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Litvanya Demiryolları'nın Kaliningrad Demiryolları'na cumartesi gününden itibaren AB yaptırımlarına tabi bir dizi malın transit geçişini durduracağı konusunda bilgi verdiğini belirtmişti.