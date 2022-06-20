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https://tr.sputniknews.com/20220620/peskov-litvanyanin-kaliningrad-bolgesine-abluka-uygulamasi-esi-benzeri-gorulmemis-bir-karar-1057646856.html
Peskov: Litvanya'nın Kaliningrad Bölgesi'ne abluka uygulaması, eşi benzeri görülmemiş bir karar
Peskov: Litvanya'nın Kaliningrad Bölgesi'ne abluka uygulaması, eşi benzeri görülmemiş bir karar
Litvanya’nın AB yaptırımlarına tabi bir dizi ürünün Kaliningrad’a transit geçişini durdurmasına tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eşi benzeri... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T13:11+0300
2022-06-20T13:11+0300
dünya
dmitriy peskov
kremlin
rusya
kaliningrad
litvanya
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Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Bu kararın gerçekten eşi benzeri yok ve her şeyin ihlali anlamına geliyor. Bunun AB'nin yaptırımların transit geçişler için de geçerli olması yönündeki kararıyla bağlantılı olduğunu anlıyoruz" dedi.Litvanya'nın aldığı kararın çok ciddi bir durum yarattığını kaydeden Peskov, Rusya'nın Kaliningrad Bölgesi'nin abluka altına alınmasına cevaben bir karar veya önlem almadan önce derinlemesine analiz yapacağının altını çizdi.Kaliningrad Bölgesi Valisi Anton Alihanov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Litvanya Demiryolları'nın Kaliningrad Demiryolları'na cumartesi gününden itibaren AB yaptırımlarına tabi bir dizi malın transit geçişini durduracağı konusunda bilgi verdiğini belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220406/rusya-disisleri-avrupa-ulkeleri-rus-diplomatlari-sinir-disi-ederek-bindikleri-dali-kesiyor-1055359904.html
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dmitriy peskov, kremlin, rusya, kaliningrad, litvanya

Peskov: Litvanya'nın Kaliningrad Bölgesi'ne abluka uygulaması, eşi benzeri görülmemiş bir karar

13:11 20.06.2022
© SputnikDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© Sputnik
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Litvanya’nın AB yaptırımlarına tabi bir dizi ürünün Kaliningrad’a transit geçişini durdurmasına tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eşi benzeri görülmemiş bir uygulama olduğunu vurguladı.
Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Bu kararın gerçekten eşi benzeri yok ve her şeyin ihlali anlamına geliyor. Bunun AB'nin yaptırımların transit geçişler için de geçerli olması yönündeki kararıyla bağlantılı olduğunu anlıyoruz" dedi.
Litvanya'nın aldığı kararın çok ciddi bir durum yarattığını kaydeden Peskov, Rusya'nın Kaliningrad Bölgesi'nin abluka altına alınmasına cevaben bir karar veya önlem almadan önce derinlemesine analiz yapacağının altını çizdi.
Kaliningrad Bölgesi Valisi Anton Alihanov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Litvanya Demiryolları'nın Kaliningrad Demiryolları'na cumartesi gününden itibaren AB yaptırımlarına tabi bir dizi malın transit geçişini durduracağı konusunda bilgi verdiğini belirtmişti.
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