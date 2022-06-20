https://tr.sputniknews.com/20220620/peskov-litvanyanin-kaliningrad-bolgesine-abluka-uygulamasi-esi-benzeri-gorulmemis-bir-karar-1057646856.html

Peskov: Litvanya'nın Kaliningrad Bölgesi'ne abluka uygulaması, eşi benzeri görülmemiş bir karar

Peskov: Litvanya'nın Kaliningrad Bölgesi'ne abluka uygulaması, eşi benzeri görülmemiş bir karar

Litvanya’nın AB yaptırımlarına tabi bir dizi ürünün Kaliningrad’a transit geçişini durdurmasına tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eşi benzeri... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T13:11+0300

2022-06-20T13:11+0300

2022-06-20T13:11+0300

dünya

dmitriy peskov

kremlin

rusya

kaliningrad

litvanya

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Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Bu kararın gerçekten eşi benzeri yok ve her şeyin ihlali anlamına geliyor. Bunun AB'nin yaptırımların transit geçişler için de geçerli olması yönündeki kararıyla bağlantılı olduğunu anlıyoruz" dedi.Litvanya'nın aldığı kararın çok ciddi bir durum yarattığını kaydeden Peskov, Rusya'nın Kaliningrad Bölgesi'nin abluka altına alınmasına cevaben bir karar veya önlem almadan önce derinlemesine analiz yapacağının altını çizdi.Kaliningrad Bölgesi Valisi Anton Alihanov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Litvanya Demiryolları'nın Kaliningrad Demiryolları'na cumartesi gününden itibaren AB yaptırımlarına tabi bir dizi malın transit geçişini durduracağı konusunda bilgi verdiğini belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220406/rusya-disisleri-avrupa-ulkeleri-rus-diplomatlari-sinir-disi-ederek-bindikleri-dali-kesiyor-1055359904.html

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dmitriy peskov, kremlin, rusya, kaliningrad, litvanya