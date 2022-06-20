https://tr.sputniknews.com/20220620/polonyali-general-nato-ukraynanin-batisinda-ucusa-yasak-bolge-ilan-edip-rus-fuzelerini-vurmali--1057642216.html

Polonyalı general: NATO, Ukrayna'nın batısında uçuşa yasak bölge ilan edip Rus füzelerini vurmalı

Polonyalı general: NATO, Ukrayna'nın batısında uçuşa yasak bölge ilan edip Rus füzelerini vurmalı

Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu eski başkanı Tümgeneral Stanislaw Kozei, NATO'ya Ukrayna'nın batısında uçuşa yasak bölge ilan etme ve oradaki Rus füzelerini... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T12:17+0300

2022-06-20T12:17+0300

2022-06-20T12:17+0300

ukrayna krizi

polonya

nato

rusya

füze

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Onet'e demeç veren Kozei, "Rusya ordusu, Ukrayna'ya giden Batılı silahları Polonya'yla sınırı bulunan bölgelerde uzun menzilli füzelerle imha ediyor. İttifak ülkeleri, Kiev'e verilen silahları korumalı" dedi. Rusya'nın Ukrayna topraklarında Batılı silahları imha etmesinin kabul edilemez olduğunu savunan Kozei, "Karadeniz havzasından veya stratejik hava araçlarıyla fırlatılan, NATO'nun sınırlarına kadar ulaşan uzun menzilli Rus füzeleri, bu sınıra yeterli bir mesafede vurulmalı. NATO, Rusya'ya ültimatom verme hakkına sahip" ifadelerini kullandı.

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polonya, nato, rusya, füze