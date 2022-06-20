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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220620/polonyali-general-nato-ukraynanin-batisinda-ucusa-yasak-bolge-ilan-edip-rus-fuzelerini-vurmali--1057642216.html
Polonyalı general: NATO, Ukrayna'nın batısında uçuşa yasak bölge ilan edip Rus füzelerini vurmalı
Polonyalı general: NATO, Ukrayna'nın batısında uçuşa yasak bölge ilan edip Rus füzelerini vurmalı
Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu eski başkanı Tümgeneral Stanislaw Kozei, NATO'ya Ukrayna'nın batısında uçuşa yasak bölge ilan etme ve oradaki Rus füzelerini... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T12:17+0300
2022-06-20T12:17+0300
ukrayna krizi
polonya
nato
rusya
füze
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Onet'e demeç veren Kozei, "Rusya ordusu, Ukrayna'ya giden Batılı silahları Polonya'yla sınırı bulunan bölgelerde uzun menzilli füzelerle imha ediyor. İttifak ülkeleri, Kiev'e verilen silahları korumalı" dedi. Rusya'nın Ukrayna topraklarında Batılı silahları imha etmesinin kabul edilemez olduğunu savunan Kozei, "Karadeniz havzasından veya stratejik hava araçlarıyla fırlatılan, NATO'nun sınırlarına kadar ulaşan uzun menzilli Rus füzeleri, bu sınıra yeterli bir mesafede vurulmalı. NATO, Rusya'ya ültimatom verme hakkına sahip" ifadelerini kullandı.
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polonya, nato, rusya, füze

Polonyalı general: NATO, Ukrayna'nın batısında uçuşa yasak bölge ilan edip Rus füzelerini vurmalı

12:17 20.06.2022
© AP Photo / Olivier MatthysNATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
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Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu eski başkanı Tümgeneral Stanislaw Kozei, NATO'ya Ukrayna'nın batısında uçuşa yasak bölge ilan etme ve oradaki Rus füzelerini vurma önerisinde bulundu.
Onet'e demeç veren Kozei, "Rusya ordusu, Ukrayna'ya giden Batılı silahları Polonya'yla sınırı bulunan bölgelerde uzun menzilli füzelerle imha ediyor. İttifak ülkeleri, Kiev'e verilen silahları korumalı" dedi.
Rusya'nın Ukrayna topraklarında Batılı silahları imha etmesinin kabul edilemez olduğunu savunan Kozei, "Karadeniz havzasından veya stratejik hava araçlarıyla fırlatılan, NATO'nun sınırlarına kadar ulaşan uzun menzilli Rus füzeleri, bu sınıra yeterli bir mesafede vurulmalı. NATO, Rusya'ya ültimatom verme hakkına sahip" ifadelerini kullandı.
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