https://tr.sputniknews.com/20220620/prof-dr-sari-marmaradaki-renk-degisimi-denize-gonderdigimiz-atiklardan-1057639869.html

Prof. Dr. Sarı: Marmara’daki renk değişimi denize gönderdiğimiz atıklardan

Prof. Dr. Sarı: Marmara’daki renk değişimi denize gönderdiğimiz atıklardan

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi’ndeki renk değişiminin müsilajdan değil fitoplankton ve... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T11:32+0300

2022-06-20T11:32+0300

2022-06-20T11:32+0300

yaşam

marmara denizi

müsilaj

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Müsilajdan sonra dikkatlerin denize dönmüş olmasının iyi bir şey olduğunu belirten Sarı “Denizi daha yakından takip ediyoruz. Ama müsilaj deniz ekosistemine çok büyük hasarlar bıraktı, zararlar verdi” dedi ve ekledi:“Müsilaj bir anda buharlaşmadı, yok olmadı. Büyük bir kısmı denizin dibine çöktü. Müsilaj çamur olarak halen yaşıyor. Parçalanıyor ve denizi besliyor, hala denize besin elementleri gönderiyor.”DHA’ya konuşan Prof. Sarı son günlerde azot ve fosfor miktarının artmasıyla alg çoğalmasının yaşandığını, bunun da Marmara Denizi’nde anlık renk değişimine neden olduğunu söyledi:“Bunları tüketmek için fitoplankton dediğimiz bitkicikler, alg grupları yoğun şekilde çalışıyorlar. Birim hacimde 10’lu rakamlarda bulunmaları gerekirken, milyonlu rakamlara ulaşıyorlar.“Şu anda Bandırma Körfezi’nde, Marmara Denizi’nin çevresinde, diğer dar koy ve körfezlerde gördüğümüz renk değişimi bununla ilgili.”

marmara denizi

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marmara denizi, müsilaj