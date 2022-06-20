https://tr.sputniknews.com/20220620/rusya-disislerinden-litvanyaya-kaliningrad-tepkisi-maslahatguzar-bakanliga-cagrildi-1057656048.html

Rusya Dışişleri'nden Litvanya'ya 'Kaliningrad' tepkisi: Maslahatgüzar bakanlığa çağrıldı

Rusya Dışişleri'nden Litvanya'ya 'Kaliningrad' tepkisi: Maslahatgüzar bakanlığa çağrıldı

Litvanya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Virginia Umbrasene, Vilnius'un Kaliningrad Bölgesi'ne transit geçişleri durdurması nedeniyle Rusya Dışişleri... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T15:44+0300

2022-06-20T15:44+0300

2022-06-20T15:44+0300

ukrayna krizi

kaliningrad

litvanya

rusya

avrupa birliği

yaptırım

rusya dışişleri bakanlığı

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Umbrasene'ye Vilnius'un uygulamaya koyduğu transit geçiş yasağı nedeniyle kararlı bir protesto verildiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, Litvanya'nın kısıtlamaları tümüyle geri çekmemesi halinde Moskova'nın çıkarlarını saklama hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.Litvanya: Kısıtlamalar Vilnius'un kararı değil, AB yaptırımları uyarınca getirildi Bu arada Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, kısıtlamaların Vilnius'un kararı değil, Avrupa Birliği (AB) yaptırımları uyarınca getirildiğini savundu. Landsbergis, "Birincisi, bunlar Litvanya'nın eylemleri değil, 17 Haziran'dan itibaren uygulanacak Avrupa yaptırımları. Şu anda yaptırımlar, demiryolları tarafından uygulanıyor. Demiryolları, müşterilerine 17 Haziran'dan bu yana yaptırım uygulanan malların çelik ve çelik cevherinden mamul diğer ürünler olduğunu bildirdi. Bu ürünler, artık Litvanya üzerinden ithal edilmeyecek. Bu, Avrupa Komisyonu'yla yapılan istişareler dahilinde gerçekleştiriliyor" dedi. Kaliningrad Bölgesi Valisi Anton Alihanov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Litvanya Demiryolları'nın Kaliningrad Demiryolları'na cumartesi gününden itibaren AB yaptırımlarına tabi bir dizi malın transit geçişini durduracağı konusunda bilgi verdiğini belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220620/peskov-litvanyanin-kaliningrad-bolgesine-abluka-uygulamasi-esi-benzeri-gorulmemis-bir-karar-1057646856.html

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kaliningrad, litvanya, rusya, avrupa birliği, yaptırım, rusya dışişleri bakanlığı