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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220620/rusya-disislerinden-litvanyaya-kaliningrad-tepkisi-maslahatguzar-bakanliga-cagrildi-1057656048.html
Rusya Dışişleri'nden Litvanya'ya 'Kaliningrad' tepkisi: Maslahatgüzar bakanlığa çağrıldı
Rusya Dışişleri'nden Litvanya'ya 'Kaliningrad' tepkisi: Maslahatgüzar bakanlığa çağrıldı
Litvanya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Virginia Umbrasene, Vilnius'un Kaliningrad Bölgesi'ne transit geçişleri durdurması nedeniyle Rusya Dışişleri... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T15:44+0300
2022-06-20T15:44+0300
ukrayna krizi
kaliningrad
litvanya
rusya
avrupa birliği
yaptırım
rusya dışişleri bakanlığı
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Umbrasene'ye Vilnius'un uygulamaya koyduğu transit geçiş yasağı nedeniyle kararlı bir protesto verildiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, Litvanya'nın kısıtlamaları tümüyle geri çekmemesi halinde Moskova'nın çıkarlarını saklama hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.Litvanya: Kısıtlamalar Vilnius'un kararı değil, AB yaptırımları uyarınca getirildi Bu arada Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, kısıtlamaların Vilnius'un kararı değil, Avrupa Birliği (AB) yaptırımları uyarınca getirildiğini savundu. Landsbergis, "Birincisi, bunlar Litvanya'nın eylemleri değil, 17 Haziran'dan itibaren uygulanacak Avrupa yaptırımları. Şu anda yaptırımlar, demiryolları tarafından uygulanıyor. Demiryolları, müşterilerine 17 Haziran'dan bu yana yaptırım uygulanan malların çelik ve çelik cevherinden mamul diğer ürünler olduğunu bildirdi. Bu ürünler, artık Litvanya üzerinden ithal edilmeyecek. Bu, Avrupa Komisyonu'yla yapılan istişareler dahilinde gerçekleştiriliyor" dedi. Kaliningrad Bölgesi Valisi Anton Alihanov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Litvanya Demiryolları'nın Kaliningrad Demiryolları'na cumartesi gününden itibaren AB yaptırımlarına tabi bir dizi malın transit geçişini durduracağı konusunda bilgi verdiğini belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220620/peskov-litvanyanin-kaliningrad-bolgesine-abluka-uygulamasi-esi-benzeri-gorulmemis-bir-karar-1057646856.html
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kaliningrad, litvanya, rusya, avrupa birliği, yaptırım, rusya dışişleri bakanlığı

Rusya Dışişleri'nden Litvanya'ya 'Kaliningrad' tepkisi: Maslahatgüzar bakanlığa çağrıldı

15:44 20.06.2022
© REUTERSRusya bayrağı
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© REUTERS
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Litvanya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Virginia Umbrasene, Vilnius'un Kaliningrad Bölgesi'ne transit geçişleri durdurması nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Umbrasene'ye Vilnius'un uygulamaya koyduğu transit geçiş yasağı nedeniyle kararlı bir protesto verildiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, Litvanya'nın kısıtlamaları tümüyle geri çekmemesi halinde Moskova'nın çıkarlarını saklama hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.

Litvanya: Kısıtlamalar Vilnius'un kararı değil, AB yaptırımları uyarınca getirildi

Bu arada Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, kısıtlamaların Vilnius'un kararı değil, Avrupa Birliği (AB) yaptırımları uyarınca getirildiğini savundu.
Landsbergis, "Birincisi, bunlar Litvanya'nın eylemleri değil, 17 Haziran'dan itibaren uygulanacak Avrupa yaptırımları. Şu anda yaptırımlar, demiryolları tarafından uygulanıyor. Demiryolları, müşterilerine 17 Haziran'dan bu yana yaptırım uygulanan malların çelik ve çelik cevherinden mamul diğer ürünler olduğunu bildirdi. Bu ürünler, artık Litvanya üzerinden ithal edilmeyecek. Bu, Avrupa Komisyonu'yla yapılan istişareler dahilinde gerçekleştiriliyor" dedi.
Kaliningrad Bölgesi Valisi Anton Alihanov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Litvanya Demiryolları'nın Kaliningrad Demiryolları'na cumartesi gününden itibaren AB yaptırımlarına tabi bir dizi malın transit geçişini durduracağı konusunda bilgi verdiğini belirtmişti.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
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