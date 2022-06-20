https://tr.sputniknews.com/20220620/rusya-mayis-ayinda-cine-rekor-duzeyde-petrol-tedarik-etti-1057657523.html

Rusya, mayıs ayında Çin'e rekor düzeyde petrol tedarik etti

Rusya, mayıs ayında Çin'e rekor düzeyde petrol tedarik etti

Rusya, mayıs ayında Çin’e en çok petrol satışı gerçekleştiren ülke oldu. Çin’in geçen ay Rusya’dan 8.42 milyon ton petrol satın aldığı kaydedildi. 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T16:06+0300

2022-06-20T16:06+0300

2022-06-20T16:06+0300

ekonomi

rusya

petrol

çin

avrupa birliği

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Çin’in mayısta Rusya’dan 8.42 milyon ton petrol petrol aldığı, bunun da geçen senenin mayıs ayına göre yüzde 55 artış anlamına geldiği belirtiliyor. Söz konusu rekor satış, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrolüne kısmi ambargo uygulama kararını izliyor.AB, haziran başında, Rusya’dan petrol alımını neredeyse tamamen durdurma konusunda uzlaştı. AB ülkeleri ayrıca, Avrupa’nın Rus enerji kaynaklarına ciddi ölçüde bağımlı olmasına karşın Rus gazının tüketimini de sene sonuna kadar üçte iki oranında azaltabileceklerini belirtiyor.Çin, Rus petrol ve gazının Avrupa sınırları dışındaki en büyük alıcısı.Bununla beraber, Çin’in en çok petrol satın aldığı ülkeyse son bir buçuk yıldır Suudi Arabistan’dı. Yayınlanan gümrük kayıtlarına göre Çin geçtiğimiz ay İran’dan da 260 bin ton petrol aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220617/novak-rusya-avrupaya-daha-fazla-lng-sevk-etmeye-basladi-1057552351.html

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rusya, petrol, çin, avrupa birliği