https://tr.sputniknews.com/20220620/rusyadan-turkiyeye-turist-akisi-2019daki-pandemi-oncesi-donemine-gore-25-kat-azaldi-1057667358.html

Rusya’dan Türkiye’ye turist akışı, 2019’daki pandemi öncesi dönemine göre 2.5 kat azaldı

Rusya’dan Türkiye’ye turist akışı, 2019’daki pandemi öncesi dönemine göre 2.5 kat azaldı

Mayıs ayında Türkiye'ye toplam yabancı turist akışı (3 milyon 824 bin 555 kişi) pandemi öncesi seviyelere yaklaşmasına rağmen, bu sayının içindeki Rusların... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T20:17+0300

2022-06-20T20:17+0300

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ator

rus turist

türkiye

dünya

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Rusya Tur Operatörleri Birliği’nin (ATOR) verilerine göre 2019’un mayıs ayında 963 bin 359 kişi olan Türkiye’ye gelen Rus turistlerin sayısı bu yılın mayıs ayında 362 bin 676 kişi oldu.ATOR’un konuya ilişkin basın açıklamasında, “Türkiye’deki tatil beldelerinde Rusların payının pandemi öncesi döneme göre 2.5 kat azaldığını kabul etmeliyiz, zira Mayıs 2019'da yüzde 23.95 seviyesindeydi. O zaman (şu anda olduğu gibi) her 10 turistten biri değil, her 4 turistten biri Rusya’dandı” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca turist kışı bakımından Rusya’nın Almanya ve İngiltere’nin gerisine düşerek üçüncü sırada yer aldığı kaydedildi.ATOR, bu duruma yol açan nedenin Rusya’dan turist akışı ile baş edemeyen uçak seferlerinin yetersizliği olduğunu ifade etti. Kurum daha geçen hafta temmuz sonuna kadar kullanılabilecek tüm tur paketlerinin satıldığını bildirmişti.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ator, rus turist, türkiye