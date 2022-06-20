Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220620/sri-lankada-akaryakit-kavgasina-polisten-gercek-mermili-mudahale-1057629251.html
Sri Lanka'da akaryakıt kavgasına polisten gerçek mermili müdahale
Sri Lanka'da akaryakıt kavgasına polisten gerçek mermili müdahale
Sri Lanka'da akaryakıt istasyonunda yakıtın tükenmesinin ardından çıkan kavgaya, polis gerçek mermiyle müdahale etti. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T01:28+0300
2022-06-20T01:32+0300
dünya
sri lanka
akaryakıt
polis
mermi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/14/1057629099_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1bd32065a4a820759ac4618915bcf73a.jpg
Sri Lanka tarihin en büyük ekonomik kriziyle uğraşırken, ülkede gıda, yemek ve ilaç sıkıntısı yaşanıyor. Akaryakıt stoklarının hızla tükendiği Sri Lanka'da vatandaşlar benzin alabilmek için akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Kolombo'nun kuzeyindeki Visuvamadu'da bulunan akaryakıt istasyonunda yakıtın tükenmesinin ardından sürücüler hükümeti protesto etmeye başlayarak polise saldırdı. Polise taş atarak saldıran sürücülere Sri Lanka polisi ise ateş açarak karşılık verdi.Sri Lanka Ordusu Sözcüsü Nilantha Premaratne olayların ardından yaptığı açıklamada, "20 ila 30 kişilik bir grup polise taş yağdırdı ve bir ordu aracına zarar verdi. 4 sivil ve 3 asker yaralandı. Polis, ülkede kötüleşen ekonomik krizle bağlantılı olan huzursuzluğu bastırmak için ilk kez gerçek mermi kullanmak durumunda kaldı" dedi.Sri Lanka Enerji Bakanı Kanchana Wijesekera geçtiğimiz Cuma günü "Ülkede 21 Haziran'a kadar yakıtımız kaldı. Yakıt tedariki için Rusya dahil birçok ülkeye ulaştık" açıklamasını yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220615/sri-lankada-gida-krizi-memurlar-evlerinde-mahsul-yetistirmeleri-icin-cuma-gunleri-izinli-olacak-1057443126.html
sri lanka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/14/1057629099_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_0a0033ae4c0c8a338574bb8aa97d3242.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sri lanka, akaryakıt, polis, mermi

Sri Lanka'da akaryakıt kavgasına polisten gerçek mermili müdahale

01:28 20.06.2022 (güncellendi: 01:32 20.06.2022)
© AP Photo / Eranga JayawardenaSri lanka protesto polis müdahalesi
Sri lanka protesto polis müdahalesi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Abone olTelegram
Sri Lanka'da akaryakıt istasyonunda yakıtın tükenmesinin ardından çıkan kavgaya, polis gerçek mermiyle müdahale etti.
Sri Lanka tarihin en büyük ekonomik kriziyle uğraşırken, ülkede gıda, yemek ve ilaç sıkıntısı yaşanıyor. Akaryakıt stoklarının hızla tükendiği Sri Lanka'da vatandaşlar benzin alabilmek için akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu.
Kolombo'nun kuzeyindeki Visuvamadu'da bulunan akaryakıt istasyonunda yakıtın tükenmesinin ardından sürücüler hükümeti protesto etmeye başlayarak polise saldırdı. Polise taş atarak saldıran sürücülere Sri Lanka polisi ise ateş açarak karşılık verdi.
Sri Lanka Ordusu Sözcüsü Nilantha Premaratne olayların ardından yaptığı açıklamada, "20 ila 30 kişilik bir grup polise taş yağdırdı ve bir ordu aracına zarar verdi. 4 sivil ve 3 asker yaralandı. Polis, ülkede kötüleşen ekonomik krizle bağlantılı olan huzursuzluğu bastırmak için ilk kez gerçek mermi kullanmak durumunda kaldı" dedi.
Sri Lanka Enerji Bakanı Kanchana Wijesekera geçtiğimiz Cuma günü "Ülkede 21 Haziran'a kadar yakıtımız kaldı. Yakıt tedariki için Rusya dahil birçok ülkeye ulaştık" açıklamasını yapmıştı.
Tahıl, buğday - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
EKONOMİ
Sri Lanka'da gıda krizi: Memurlar evlerinde mahsül yetiştirmeleri için cuma günleri izinli olacak
15 Haziran , 11:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала