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Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, 109 yaşında: 'Gençlerimiz inansınlar, bu günler çok çabuk geçecek'
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, 109 yaşında: 'Gençlerimiz inansınlar, bu günler çok çabuk geçecek'
Mersin’de yaşayan Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ 109 yaşına girdi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, eşi Sembol Tarhan’la birlikte Muazzez İlmiye Çığ'a... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
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muazzez ilmiye çığ, doğum günü

Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, 109 yaşında: 'Gençlerimiz inansınlar, bu günler çok çabuk geçecek'

12:28 20.06.2022 (güncellendi: 12:36 20.06.2022)
© İHASümerolog Muazzez İlmiye Çığ 109 yaşına girdi
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ 109 yaşına girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© İHA
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Mersin’de yaşayan Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ 109 yaşına girdi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, eşi Sembol Tarhan’la birlikte Muazzez İlmiye Çığ'a sürpriz yaparak evinde ziyaret etti.
© İHAMersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Tarhan, Sümer tarihine yaptığı katkılar kadar aydınlıkçı fikirleri ile de günümüze ışık tutan Muazzez İlmiye Çığ’a, geçtiğimiz yıllarda Mezitli’de adının verildiği parkın açılışında ve farklı doğum günlerinde birlikte çektirdikleri fotoğrafları verirken, Sembol Tarhan’da özel yapım nazar boncuğu hediye etti.
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ 109 yaşına girdi - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Tarhan, Sümer tarihine yaptığı katkılar kadar aydınlıkçı fikirleri ile de günümüze ışık tutan Muazzez İlmiye Çığ’a, geçtiğimiz yıllarda Mezitli’de adının verildiği parkın açılışında ve farklı doğum günlerinde birlikte çektirdikleri fotoğrafları verirken, Sembol Tarhan’da özel yapım nazar boncuğu hediye etti.
© İHATarhan ve eşi Sembol Tarhan’a özel sürprizleri dolayısıyla teşekkür eden Çığ, gençlere tavsiyelerde de bulundu.
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ 109 yaşına girdi - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Tarhan ve eşi Sembol Tarhan’a özel sürprizleri dolayısıyla teşekkür eden Çığ, gençlere tavsiyelerde de bulundu.
© İHAGençlerin çok okuyup çok çalışması gerektiğine vurgu yapan Çığ, “Gençlerimiz inansınlar. Ben inanıyorum bu günler çok çabuk geçecek. Çok güzel günleri göreceğiz inşallah. Şimdi bir takım sıkıntılar var ama bu sıkıntıların hepsinin geçeceğine inansınlar. Asla ümitsiz olmasınlar, daha çok çalışsınlar. Daima ümitle yaşasınlar. Benim gençlerden çok umudum var. Çok zeki çocuklar yetişiyor. Büyüklerin bunlara çok dikkat etmeleri ve destek olmaları gerekiyor” dedi.
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ 109 yaşına girdi - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Gençlerin çok okuyup çok çalışması gerektiğine vurgu yapan Çığ, “Gençlerimiz inansınlar. Ben inanıyorum bu günler çok çabuk geçecek. Çok güzel günleri göreceğiz inşallah. Şimdi bir takım sıkıntılar var ama bu sıkıntıların hepsinin geçeceğine inansınlar. Asla ümitsiz olmasınlar, daha çok çalışsınlar. Daima ümitle yaşasınlar. Benim gençlerden çok umudum var. Çok zeki çocuklar yetişiyor. Büyüklerin bunlara çok dikkat etmeleri ve destek olmaları gerekiyor” dedi.
© İHAMuazzez İlmiye Çığ’ın son yıllarda tüm mesajlarını gençlere yönelik verdiğini ifade eden Başkan Tarhan da “Umudumuzu gençlere bağladık. Muazzez İlmiye Çığ, her zaman olduğu gibi doğru adresi gösteriyor. Gençler de Muazzez İlmiye Çığ’ı çok seviyorlar ve yolundan gidiyorlar. Biz de Türkiye ve Atatürk sevdalıları olarak Çığ’ın çizdiği yolda Atatürk’ün fikirlerinin daha çok insan tarafından benimsenmesi adına çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ 109 yaşına girdi - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Muazzez İlmiye Çığ’ın son yıllarda tüm mesajlarını gençlere yönelik verdiğini ifade eden Başkan Tarhan da “Umudumuzu gençlere bağladık. Muazzez İlmiye Çığ, her zaman olduğu gibi doğru adresi gösteriyor. Gençler de Muazzez İlmiye Çığ’ı çok seviyorlar ve yolundan gidiyorlar. Biz de Türkiye ve Atatürk sevdalıları olarak Çığ’ın çizdiği yolda Atatürk’ün fikirlerinin daha çok insan tarafından benimsenmesi adına çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
© İHAMersin'de yaşayan Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ 109 yaşına girdi - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Mersin'de yaşayan Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ
1/5
© İHA
Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Tarhan, Sümer tarihine yaptığı katkılar kadar aydınlıkçı fikirleri ile de günümüze ışık tutan Muazzez İlmiye Çığ’a, geçtiğimiz yıllarda Mezitli’de adının verildiği parkın açılışında ve farklı doğum günlerinde birlikte çektirdikleri fotoğrafları verirken, Sembol Tarhan’da özel yapım nazar boncuğu hediye etti.
2/5
© İHA
Tarhan ve eşi Sembol Tarhan’a özel sürprizleri dolayısıyla teşekkür eden Çığ, gençlere tavsiyelerde de bulundu.
3/5
© İHA
Gençlerin çok okuyup çok çalışması gerektiğine vurgu yapan Çığ, “Gençlerimiz inansınlar. Ben inanıyorum bu günler çok çabuk geçecek. Çok güzel günleri göreceğiz inşallah. Şimdi bir takım sıkıntılar var ama bu sıkıntıların hepsinin geçeceğine inansınlar. Asla ümitsiz olmasınlar, daha çok çalışsınlar. Daima ümitle yaşasınlar. Benim gençlerden çok umudum var. Çok zeki çocuklar yetişiyor. Büyüklerin bunlara çok dikkat etmeleri ve destek olmaları gerekiyor” dedi.
4/5
© İHA
Muazzez İlmiye Çığ’ın son yıllarda tüm mesajlarını gençlere yönelik verdiğini ifade eden Başkan Tarhan da “Umudumuzu gençlere bağladık. Muazzez İlmiye Çığ, her zaman olduğu gibi doğru adresi gösteriyor. Gençler de Muazzez İlmiye Çığ’ı çok seviyorlar ve yolundan gidiyorlar. Biz de Türkiye ve Atatürk sevdalıları olarak Çığ’ın çizdiği yolda Atatürk’ün fikirlerinin daha çok insan tarafından benimsenmesi adına çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
5/5
© İHA
Mersin'de yaşayan Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ
Muazzez İlmiye Çığ - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2021
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