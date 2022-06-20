https://tr.sputniknews.com/20220620/suudi-arabistan-uzaya-geri-donuyor-1057636861.html

Suudi Arabistan uzaya geri dönüyor

Suudi Arabistan uzaya geri dönüyor

Kral Selman'ın oğlu Suudi astronot Sultan bin Selman, uzaya çıkışın 37. yıldönümünde yaptığı açıklamada "Suudi Arabistan uzaya geri dönüyor" dedi. 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T10:15+0300

2022-06-20T10:15+0300

2022-06-20T10:15+0300

dünya

suudi arabistan

uzay

sultan bin selman

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Suudi Arabistan'ın uzaya çıkan ilk astronotu Sultan bin Selman, tarihi uçuşun 37. yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, Arap astronotların insanlığın iyiliği için uzaya döneceğini söyledi.GazeteDuvar'ın aktardığına göre Kral Selman'ın oğlu Sultan bin Selman, Suudi Arabistan'ın 1985 yılında gerçekleştirdiği ilk uzay deneyiminin yıldönümünde Dubai merkezli Al Arabiya kanalına röportaj verdi.Dünya'dan ayrılan ilk Suudi astronot olan 65 yaşındaki Sultan bin Selman, “Suudi Arabistan elbette uzaya geri dönüyor. Sınırları zorlamak ve Dünya'da teknoloji olanaklarını artırmak perspektifiyle uzaya dönmeliyiz" dedi.Suudi Uzay Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı olan Sultan bin Selman, 2018'de komisyona atandığında Kral Selman'a en az üç yıl önerdiğini ve uzaya yeniden çıkmak için çalışmaların sona yaklaştığını belirterek "Her şey planlandı ve hükümete önerildi, ana plan halen gözden geçiriliyor" açıklaması yaptı.Astronot Selman, uzaya çıktığı ânı ise "fantastik" olarak nitelendirdi ve şöyle konuştu: "Küçük bir kasabada yaşadığınızı ve büyük bir dağın olduğunu hayal edin, tüm hayatınız boyunca o dağa hiç gitmediniz. Sonra dağa çıkıp aşağı bakıyorsun. Bunu hayal edebiliyor musun? Uzaya çıktığınızda ülkeler arasındaki o yapay sınırları aşıyor, coğrafya kitaplarındaki gibi gözükmediğini fark ediyorsunuz. Şu anda, 2022'de ne yaptığımıza bakın. Savaşlar, bombalamalar, öldürmeler... Sanki geçmişi unutmuşuz gibi. Dünya o kadar küçük ve kırılgan görünüyor ki, biz insanların bunu neden kendimize hatırlatmadığımızı bilmiyorum. Bazen asıl noktayı kaçırıyoruz."Sultan bin Selman yeni nesil Arap astronotların çalışmalarını da yakından takip ettiğini belirtti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 2019'da uzaya çıkan ilk astronotu Hazzaa al Mansouri de Suudi Arabistan'ın ilk kez uzaya çıkışının yıldönümünde yaptığı açıklamada "Bu mirası sürdürmeyi zorunlu hissediyorum" dedi.NASA'nın STS-51-G Discovery mekiği Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 17 Haziran 1985'te yerel saatle 7.33'te fırlatılmıştı. Kral Selman'ın oğlu astronot Sultan bin Selman, uzay mekiğiyle dünyanın yörüngesini terk eden ilk Arap, ilk Müslüman ve kraliyet ailesinin ilk üyesi olmuştu. Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle oruçlu olarak görevi gerçekleştirme kararı alan Sultan bin Selman'ın yanına aldığı kişisel eşyaları arasında Kur'an ve tespih yer almıştı. Beş Amerikalı ve bir Fransız astronotun da yer aldığı mürettebat 24 Haziran'da Florida saatiyle 9.11'de Dünya'ya dönmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20211011/israilde-mars-simulasyonu-1049713919.html

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