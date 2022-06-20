https://tr.sputniknews.com/20220620/tayvanda-koronaviruse-yakalanan-cocugun-tirnaklari-beyazladi-1057654307.html
Tayvan'da koronavirüse yakalanan çocuğun tırnakları beyazladı
Tayvan'da koronavirüse yakalanan çocuğun tırnakları beyazladı
Kovid-19 virüsüne yakalandıktan sonra tırnakları beyazladı. Uzakdoğu ülkesi Tayvan’ın Taiçung kentinde yaşayan 6 yaşındaki bir çocuğun Kovid-19 virüsüne... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T15:01+0300
2022-06-20T15:01+0300
2022-06-20T15:01+0300
koronavirüs
tayvan
kovid-19
beyaz
tırnak
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Yetkililer, çocuğun kimliğini açıklamazken, ufak çocuğun haziran ayı başında hastalandığı ve yaklaşık iki gün yüksek ateş, burun akıntısı ve öksürük şikayetleri yaşadıktan sonra tırnaklarında renk değişimi meydana geldiğini belirtti. Tayvan Taichung MetroHarbor Hastanesi'nden Pediatrik Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Kao Chia-huei, çocuğun tırnaklarında oluşan beyazlamanın enfeksiyon sırasında kan damarlarında oluşan küçük kan pıhtılarından kaynakladığını söyledi.Kao, 6 yaşındaki çocukta gözlenen olgunun 2 veya 3 ay içinde yavaş yavaş ortadan kalkacağını belirterek, çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığını anlattı. 'Kovid tırnakları' olarak adlandırılan yatay çizgilerin görünümü gibi tırnakta meydana gelen değişiklikler, enfeksiyondan birkaç gün veya birkaç hafta sonra ortaya çıkabiliyor.
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tayvan, kovid-19, beyaz, tırnak
Tayvan'da koronavirüse yakalanan çocuğun tırnakları beyazladı
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Kovid-19 virüsüne yakalandıktan sonra tırnakları beyazladı. Uzakdoğu ülkesi Tayvan’ın Taiçung kentinde yaşayan 6 yaşındaki bir çocuğun Kovid-19 virüsüne yakalandıktan kısa bir süre sonra el ve ayak tırnaklarının beyazladığı görüldü.
Yetkililer, çocuğun kimliğini açıklamazken, ufak çocuğun haziran ayı başında hastalandığı ve yaklaşık iki gün yüksek ateş, burun akıntısı ve öksürük şikayetleri yaşadıktan sonra tırnaklarında renk değişimi meydana geldiğini belirtti.
Tayvan Taichung MetroHarbor Hastanesi'nden Pediatrik Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Kao Chia-huei, çocuğun tırnaklarında oluşan beyazlamanın enfeksiyon sırasında kan damarlarında oluşan küçük kan pıhtılarından kaynakladığını söyledi.
Kao, 6 yaşındaki çocukta gözlenen olgunun 2 veya 3 ay içinde yavaş yavaş ortadan kalkacağını belirterek, çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığını anlattı.
'Kovid tırnakları' olarak adlandırılan yatay çizgilerin görünümü gibi tırnakta meydana gelen değişiklikler, enfeksiyondan birkaç gün veya birkaç hafta sonra ortaya çıkabiliyor.