https://tr.sputniknews.com/20220620/telegramin-ucretli-premium-uygulamasi-basladi-1057628484.html
Telegram’ın ücretli Premium uygulaması başladı
Telegram’ın ücretli Premium uygulaması başladı
Telegram’ın yeni özellikler içeren ücretli premium abonelik uygulaması resmen başladı. Telegram Premium’a üye olmak için aylık 449 ruble (8 dolar) ödeme yapmak... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T00:56+0300
2022-06-20T00:56+0300
2022-06-20T00:56+0300
yaşam
telegram
giriş ücretli
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Telegram kurucusu Pavel Durov’un duyurusunu 10 Haziran’da yaptığı Telegram Premium hizmet vermeye başladı. Telegram’ın önceki özelliklerindense ücretsiz olarak yararlanılmaya devam edilecek.Premium üyeliklerde dosya indirme limitlerinin 4 GB’a kadar yükseltildiği ve dosya indirme hızının da ücretsiz Telegram’a göre artırıldığı belirtiliyor. Bununla beraber Premium üyelikte; sesli mesajların yazılı metne dönüştürülmesi, dosya indirmede öncelik, Premium etiketler gibi özelliklerin yanında reklam da bulunmuyor.Telegram Premium’un aylık abonelik ücretininse 449 ruble, yani 8 dolar olacağı kaydediliyor.Telegram’ın şu anda 700 milyon abonesi bulunuyor, üye sayısının artmasıyla uygulamada birtakım güncelleme yavaşlamaları yaşanıyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220607/ucretli-abonelik-sinyali-telegram-premium-geliyor--1057092514.html
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telegram, giriş ücretli
Telegram’ın ücretli Premium uygulaması başladı
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Telegram’ın yeni özellikler içeren ücretli premium abonelik uygulaması resmen başladı. Telegram Premium’a üye olmak için aylık 449 ruble (8 dolar) ödeme yapmak gerekiyor.
Telegram kurucusu Pavel Durov’un duyurusunu 10 Haziran’da yaptığı Telegram Premium hizmet vermeye başladı. Telegram’ın önceki özelliklerindense ücretsiz olarak yararlanılmaya devam edilecek.
Premium üyeliklerde dosya indirme limitlerinin 4 GB’a kadar yükseltildiği ve dosya indirme hızının da ücretsiz Telegram’a göre artırıldığı belirtiliyor. Bununla beraber Premium üyelikte; sesli mesajların yazılı metne dönüştürülmesi, dosya indirmede öncelik, Premium etiketler gibi özelliklerin yanında reklam da bulunmuyor.
Telegram Premium’un aylık abonelik ücretininse 449 ruble, yani 8 dolar olacağı kaydediliyor.
Telegram’ın şu anda 700 milyon abonesi bulunuyor, üye sayısının artmasıyla uygulamada birtakım güncelleme yavaşlamaları yaşanıyordu.