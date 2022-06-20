https://tr.sputniknews.com/20220620/tff-kuluplerin-harcama-limitlerini-acikladi-1057662638.html
TFF kulüplerin harcama limitlerini açıkladı
TFF kulüplerin harcama limitlerini açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ilk transfer dönemi için takım harcama limitleri açıklandı. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T18:23+0300
2022-06-20T18:23+0300
2022-06-20T18:24+0300
türkiye
türkiye futbol federasyonu (tff)
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TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Kulüp Lisans Kurulu, 20 Haziran 2022 tarihli toplantısında 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.18 Haziran 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında, Ek XII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı*Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII F Maddesinde belirtildiği üzere,T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.*Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII G Maddesinde belirtildiği üzere,Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.*Sıralama, 2021-2022 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.**Kulüplerin kesinleşen UEFA gelirleri THL'ne eklenmiştir.
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türkiye futbol federasyonu (tff)
TFF kulüplerin harcama limitlerini açıkladı
18:23 20.06.2022 (güncellendi: 18:24 20.06.2022) Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ilk transfer dönemi için takım harcama limitleri açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulüp Lisans Kurulu, 20 Haziran 2022 tarihli toplantısında 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.
18 Haziran 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında, Ek XII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı
*Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII F Maddesinde belirtildiği üzere,
T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.
*Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII G Maddesinde belirtildiği üzere,
Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.
*Sıralama, 2021-2022 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.
**Kulüplerin kesinleşen UEFA gelirleri THL'ne eklenmiştir.