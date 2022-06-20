https://tr.sputniknews.com/20220620/thynin-bruksel-seferleri-iptal-edildi-1057636271.html

THY’nin Brüksel seferleri iptal edildi

THY’nin Brüksel seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları'nın (THY), Belçika'nın başkenti Brüksel’e düzenleyeceği bugünkü uçuşlar ülkedeki ulusal endüstriyel grev nedeniyle iptal edildi. 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T09:53+0300

2022-06-20T09:53+0300

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Türk Hava Yolları'nın (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, grev dolayısıyla Brüksel Havalimanı'nda güvenlik personeli eksikliği nedeniyle gün boyu notam ilan edildiği için bugün yapılacak seferlerin iptal edildiği belirtildi."TK 1942 Brüksel-İstanbul", "TK 1939-TK 1940 İstanbul-Brüksel-İstanbul" seferlerinin yapılamayacağı aktarılan açıklamada, bunların yanı sıra akşam saatlerinde icra edilmesi planlanan bir seferin gerçekleşme ihtimali olabileceği ifade edildi.Londra'dan İstanbul'a dönüş seferi iptal edildiAçıklamada, İngiltere'nin başkenti Londra'daki havalimanında kapasite yetersizliği nedeniyle Heathrow Havalimanı ve Birleşik Krallık sivil havacılığı tarafından alınan karar doğrultusunda bu akşam yapılacak "TK 1983 İstanbul-Londra seferinin normal icra edileceği ancak dönüş seferi olan "TK 1984 Londra-İstanbul" seferinin iptal edildiği, uçağın yolcusuz ve kargo taşıyabilir şekilde İstanbul'a döneceği bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220609/thy-mayis-ayinda-yuzde-80-doluluk-oranini-asarak-63-milyon-yolcu-tasidi-1057200252.html

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