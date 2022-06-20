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https://tr.sputniknews.com/20220620/trans-yuzuculer-artik-kadinlar-kategorisinde-mucadele-edemeyecek-1057655767.html
Trans yüzücüler artık kadınlar kategorisinde mücadele edemeyecek
Trans yüzücüler artık kadınlar kategorisinde mücadele edemeyecek
ABD'li yüzücü Lia Thomas üzerinden yeniden alevlenen sporda transların hangi kategoride yarışması gerektiğiyle ilgili yeni bir karar açıklandı. Uluslararası... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T15:58+0300
2022-06-20T16:00+0300
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Trans sporcuların müsabakalarda hangi kategoride yarışması gerektiği, üzerinde tartışılan bir konu. Fiziksel açıdan eşitsizlik yarattığı savunulan meseleyle ilgili Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) kendi kararını açıkladı. Buna göre trans sporcuların 'kadınlar' kategorisinde mücadele etmesini yasaklayan FINA translar için 'açık bir kategori' oluşturulması adına çalışma grubu kurma sözü verdi. Kuruluşun olağanüstü kongresinde konuşan Başkan Hüseyin el Musellem, "Sporcularımızın yarışma haklarını korumalıyız ama müsabakalarda, özellikle kadınlar kategorisinde rekabetçi adaleti de gözetmeliyiz" dedi. Yeni FINA politikasına göre yalnızca 12 yaşından önce cinsiyet değiştirmiş sporcuların kadın kategorisinde yarışmasına izin verilecek. Bu konu son dönemde yüzücü Lia Thomas nedeniyle daha da gündemdeydi. 2019 yılında cinsiyet değiştirerek 'Will' olan adını 'Lia'ya çeviren Thomas kadınlar kategorisinde yarışmaya başladı. Erkeklerde yarıştığı dönemde kayda değer bir başarısı olmayan Thomas kadınlarla yarışmaya başladıktan sonra ise çok iyi dereceler elde etmeye başladı. Thomas son olarak martta 500 yard serbest stil NCAA yüzme şampiyonasını kazandı ve bunu yapan ilk trans kadın olarak ülke tarihine geçti.
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fina, yüzme, trans

Trans yüzücüler artık kadınlar kategorisinde mücadele edemeyecek

15:58 20.06.2022 (güncellendi: 16:00 20.06.2022)
© AFP 2022 / FRANCOIS-XAVIER MARITYüzme
Yüzme - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© AFP 2022 / FRANCOIS-XAVIER MARIT
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ABD'li yüzücü Lia Thomas üzerinden yeniden alevlenen sporda transların hangi kategoride yarışması gerektiğiyle ilgili yeni bir karar açıklandı. Uluslararası Yüzme Federasyonu transların kadınlar kategorisinde yarışmasının önünü kapatırken translar için 'açık bir kategori' üzerinde çalışılacağını duyurdu.
Trans sporcuların müsabakalarda hangi kategoride yarışması gerektiği, üzerinde tartışılan bir konu. Fiziksel açıdan eşitsizlik yarattığı savunulan meseleyle ilgili Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) kendi kararını açıkladı.
Buna göre trans sporcuların 'kadınlar' kategorisinde mücadele etmesini yasaklayan FINA translar için 'açık bir kategori' oluşturulması adına çalışma grubu kurma sözü verdi. Kuruluşun olağanüstü kongresinde konuşan Başkan Hüseyin el Musellem, "Sporcularımızın yarışma haklarını korumalıyız ama müsabakalarda, özellikle kadınlar kategorisinde rekabetçi adaleti de gözetmeliyiz" dedi.
Yeni FINA politikasına göre yalnızca 12 yaşından önce cinsiyet değiştirmiş sporcuların kadın kategorisinde yarışmasına izin verilecek.
Bu konu son dönemde yüzücü Lia Thomas nedeniyle daha da gündemdeydi. 2019 yılında cinsiyet değiştirerek 'Will' olan adını 'Lia'ya çeviren Thomas kadınlar kategorisinde yarışmaya başladı. Erkeklerde yarıştığı dönemde kayda değer bir başarısı olmayan Thomas kadınlarla yarışmaya başladıktan sonra ise çok iyi dereceler elde etmeye başladı. Thomas son olarak martta 500 yard serbest stil NCAA yüzme şampiyonasını kazandı ve bunu yapan ilk trans kadın olarak ülke tarihine geçti.
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