https://tr.sputniknews.com/20220620/tunca-nehrinde-kedi-kurtarma-operasyonu-gorevliden-korkup-yuzerek-kiyiya-cikti-1057631731.html

Tunca Nehri'nde kedi kurtarma operasyonu: Görevliden korkup yüzerek kıyıya çıktı

Tunca Nehri'nde kedi kurtarma operasyonu: Görevliden korkup yüzerek kıyıya çıktı

Edirne’de Tunca Nehri'nde mahsur kalan kedi itfaiye ve AFAD ekiplerinin köprüden halat sarkarak nehre inmesiyle kurtarıldı. 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T05:03+0300

2022-06-20T05:03+0300

2022-06-20T05:03+0300

yaşam

kedi

tunca nehri

köprü

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Tunca Nehri'nde mahsur kalan kedi köprünün üzerinden yaya olarak geçen vatandaşların fark etmesi ile durum AFAD ve itfaiye ekiplerine bildirildi.İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu. AFAD personeli kediyi kurtarmak için Tunca Köprüsü'nden halatla sarkarak nehre indi. Nehre inen kurtarma personeli kediye yaklaşınca kedi korkarak suya girdi. Suda bir süre yüzen kedi akıntıyla beraber nehir kıyısına çıkmayı başardı. Kedi kurtarma operasyonunu vatandaşlar ise Tunca Köprüsü üzerinden film gibi izledi. Arkadaşlarla gezmek için geldiğini ifade eden Fırat Deniz, köprüden geçerken yavru kedinin mahsur kaldığını gördüğünü belirterek, ”Kedinin mahsur kaldığını görünce itfaiyeyi aradık, itfaiye ekipleri araç ile nehre giremeyeceklerini belirtilip konuyu AFAD ekiplerine bildirdiklerini söyledi. Kedinin köprüden aşağıya düştüğünü düşünüyorum” dedi. Vatandaşlardan Buse Çelen ise, “Yavru kedi suya düşmüş. Duyarlı vatandaşlarımız ekipleri aradı, ekiplerin kediyi kurtarmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu. Enes Yılmaz da “Kediyi kurtarma çalışması var heyecanla bekliyoruz inşallah kurtarırlar" diye konuştu.

tunca nehri

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kedi, tunca nehri, köprü