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Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde ikinci oldu
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde ikinci oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan’ın Varazdin kentinde düzenlenen 2022 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalde final maçında Çekya’ya 3-1 yenilerek... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye a milli erkek voleybol takımı
çekya
spor
final
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Çekya'ya 3-1 yenildi ve organizasyonu ikinci sırada tamamladı.2019 ve 2021'de şampiyon olan A Milli Takım, üst üste üçüncü şampiyonluk şansını kaçırdı.A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 ve 2021’de CEV Avrupa Altın Ligi’ni namağlup şampiyon olarak tamamlamıştı. Milliler, 28-31 Temmuz 2022 tarihlerinde Güney Kore’de düzenlenecek FIVB Challenger Kupası’nda mücadele edecek ve şampiyon olması halinde önümüzdeki yıl Milletler Ligi’ne katılma hakkı elde edecek.
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türkiye a milli erkek voleybol takımı, çekya, final

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde ikinci oldu

01:40 20.06.2022 (güncellendi: 01:41 20.06.2022)
© İHATürkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© İHA
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan’ın Varazdin kentinde düzenlenen 2022 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalde final maçında Çekya’ya 3-1 yenilerek ikinci oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Çekya'ya 3-1 yenildi ve organizasyonu ikinci sırada tamamladı.
2019 ve 2021'de şampiyon olan A Milli Takım, üst üste üçüncü şampiyonluk şansını kaçırdı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 ve 2021’de CEV Avrupa Altın Ligi’ni namağlup şampiyon olarak tamamlamıştı. Milliler, 28-31 Temmuz 2022 tarihlerinde Güney Kore’de düzenlenecek FIVB Challenger Kupası’nda mücadele edecek ve şampiyon olması halinde önümüzdeki yıl Milletler Ligi’ne katılma hakkı elde edecek.

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