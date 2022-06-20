https://tr.sputniknews.com/20220620/turkiye-a-milli-erkek-voleybol-takimi-avrupa-altin-liginde-ikinci-oldu--1057629642.html
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde ikinci oldu
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde ikinci oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan’ın Varazdin kentinde düzenlenen 2022 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalde final maçında Çekya’ya 3-1 yenilerek... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T01:40+0300
2022-06-20T01:40+0300
2022-06-20T01:41+0300
türkiye a milli erkek voleybol takımı
çekya
spor
final
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Çekya'ya 3-1 yenildi ve organizasyonu ikinci sırada tamamladı.2019 ve 2021'de şampiyon olan A Milli Takım, üst üste üçüncü şampiyonluk şansını kaçırdı.A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 ve 2021’de CEV Avrupa Altın Ligi’ni namağlup şampiyon olarak tamamlamıştı. Milliler, 28-31 Temmuz 2022 tarihlerinde Güney Kore’de düzenlenecek FIVB Challenger Kupası’nda mücadele edecek ve şampiyon olması halinde önümüzdeki yıl Milletler Ligi’ne katılma hakkı elde edecek.
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türkiye a milli erkek voleybol takımı, çekya, final
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde ikinci oldu
01:40 20.06.2022 (güncellendi: 01:41 20.06.2022) Abone ol
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan’ın Varazdin kentinde düzenlenen 2022 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalde final maçında Çekya’ya 3-1 yenilerek ikinci oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Çekya'ya 3-1 yenildi ve organizasyonu ikinci sırada tamamladı.
2019 ve 2021'de şampiyon olan A Milli Takım, üst üste üçüncü şampiyonluk şansını kaçırdı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 ve 2021’de CEV Avrupa Altın Ligi’ni namağlup şampiyon olarak tamamlamıştı. Milliler, 28-31 Temmuz 2022 tarihlerinde Güney Kore’de düzenlenecek FIVB Challenger Kupası’nda mücadele edecek ve şampiyon olması halinde önümüzdeki yıl Milletler Ligi’ne katılma hakkı elde edecek.