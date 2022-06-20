https://tr.sputniknews.com/20220620/turkiye-a-milli-erkek-voleybol-takimi-avrupa-altin-liginde-ikinci-oldu--1057629642.html

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde ikinci oldu

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde ikinci oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan’ın Varazdin kentinde düzenlenen 2022 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalde final maçında Çekya’ya 3-1 yenilerek... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T01:40+0300

2022-06-20T01:40+0300

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türkiye a milli erkek voleybol takımı

çekya

spor

final

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Çekya'ya 3-1 yenildi ve organizasyonu ikinci sırada tamamladı.2019 ve 2021'de şampiyon olan A Milli Takım, üst üste üçüncü şampiyonluk şansını kaçırdı.A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 ve 2021’de CEV Avrupa Altın Ligi’ni namağlup şampiyon olarak tamamlamıştı. Milliler, 28-31 Temmuz 2022 tarihlerinde Güney Kore’de düzenlenecek FIVB Challenger Kupası’nda mücadele edecek ve şampiyon olması halinde önümüzdeki yıl Milletler Ligi’ne katılma hakkı elde edecek.

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türkiye a milli erkek voleybol takımı, çekya, final