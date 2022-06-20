https://tr.sputniknews.com/20220620/turkiyeyi-ziyaret-eden-yabanci-sayisi-yuzde-300-artti-1057640415.html
Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı yüzde 300 arttı
Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı yüzde 300 arttı
2022 yılı Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 308.48 artış yaşandı. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T11:43+0300
2022-06-20T11:43+0300
2022-06-20T11:43+0300
ekonomi
türkiye
kültür ve turizm bakanlığı
mehmet nuri ersoy
turist
turizm
rus turist
almanya
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Türkiye 2022 yılının ilk 5 aylık döneminde toplam 12 milyon 710 bin 431 ziyaretçiyi ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin 11 milyon 301 bin 602’sini yabancılar, 1 milyon 408 bin 829’unu ise yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu. Yılın ilk 5 aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 207.10 artış yaşandı. Türkiye’ye Ocak-Mayıs 2022 döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında bir önceki yılın aynı dönemine göre Almanya yüzde 367.24 artış ile birinci, Bulgaristan yüzde 334.88 artış ile ikinci, Rusya Federasyonu da yüzde 49.40 artış ile üçüncü sırada yer aldı. Rusya Federasyonu’nu İran ve İngiltere (B. Krallık) izledi. Almanya Mayıs’ta da birinci Türkiye’ye bu yılın mayıs ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı da geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 308.48 artışla 3 milyon 824 bin 555 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 420.62 artış ile Almanya birinci sırada yer aldı. İngiltere (B. Krallık) yüzde 4657.99 artış ile ikinci, Rusya Federasyonu da yüzde 1777.79 artış ile üçüncü oldu. Rusya Federasyonu’nu Bulgaristan ve İran izledi.
https://tr.sputniknews.com/20220618/bakan-ersoy-19-milyon-turist-rakamini-yakalamis-olacagiz-1057577921.html
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türkiye, kültür ve turizm bakanlığı, mehmet nuri ersoy, turist, turizm, rus turist, almanya
Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı yüzde 300 arttı
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2022 yılı Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 308.48 artış yaşandı.
Türkiye 2022 yılının ilk 5 aylık döneminde toplam 12 milyon 710 bin 431 ziyaretçiyi ağırladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin 11 milyon 301 bin 602’sini yabancılar, 1 milyon 408 bin 829’unu ise yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.
Yılın ilk 5 aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 207.10 artış yaşandı.
Türkiye’ye Ocak-Mayıs 2022 döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında bir önceki yılın aynı dönemine göre Almanya yüzde 367.24 artış ile birinci, Bulgaristan yüzde 334.88 artış ile ikinci, Rusya Federasyonu da yüzde 49.40 artış ile üçüncü sırada yer aldı. Rusya Federasyonu’nu İran ve İngiltere (B. Krallık) izledi.
Almanya Mayıs’ta da birinci
Türkiye’ye bu yılın mayıs ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı da geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 308.48 artışla 3 milyon 824 bin 555 olarak gerçekleşti.
Mayıs ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 420.62 artış ile Almanya birinci sırada yer aldı. İngiltere (B. Krallık) yüzde 4657.99 artış ile ikinci, Rusya Federasyonu da yüzde 1777.79 artış ile üçüncü oldu. Rusya Federasyonu’nu Bulgaristan ve İran izledi.