https://tr.sputniknews.com/20220620/tyana-antik-kentinde-roma-donemine-ait-mermerden-kadin-figuru-bulundu-1057656511.html

Tyana Antik Kenti'nde Roma dönemine ait mermerden kadın figürü bulundu

Tyana Antik Kenti'nde Roma dönemine ait mermerden kadın figürü bulundu

Niğde Müze Müdürlüğünce Tyana Antik Kenti'nde yapılan sondaj kazısı çalışmalarında Roma dönemine ait yüz hatları belirgin ve yıpranmamış mermerden kadın figürü... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T15:47+0300

2022-06-20T15:47+0300

2022-06-20T15:49+0300

antik kent

yaşam

heykel

niğde

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Müze Müdürü Yakup Ünlüler, Bor ilçesi Kemerhisar beldesindeki Tyana Antik Kenti'nin kuzeybatısında 2018'de yaptıkları tespit çalışmalarında bir yerleşim ve nekropol (mezarlık) alanı tespit ettiklerini söyledi.Nevşehir Kültür Varlıkları Koruma Kurulu kararınca buradaki sit potansiyelinin ortaya konulması amacıyla kazı çalışmalarına karar verildiğini anlatan Ünlüler, 2021'de Niğde Müze Müdürlüğü'nce sondaj kazısı yaptıklarını belirtti.Alanın Roma döneminden sonra Bizans döneminde nekropol alanı olarak kullanıldığının anlaşıldığını anlatan Ünlüler, şu bilgileri verdi:Heykelciğin genel itibarıyla mermerin kaliteli, işçiliğin çok yüksek olması sebebiyle çok rütbeli veya zengin birisinin yaptırdığını düşündüklerini dile getiren Ünlüler, "Eserin tanrıçadan daha çok genç bir kadını tasvir ettiğine dair bir kanaat var bizde." dedi.'Bu tip eserlere daha çok ulaşacağımızı düşünüyoruz'Müzenin 4. salonunda Tyana Antik Kenti'nden çıkarılan Roma dönemine ait eserlerin sergilendiğini de bildiren Ünlüler, bu eserin de vitrinde yapılacak düzenlemenin ardından ziyarete açılacağını ifade etti.Ünlüler, alanın Kayseri Koruma Kurulu tarafından birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edildiğini dile getirerek, "Bu alanlarda bilimsel kazı dışında bir uygulama yapılamaz. O bölgede Tyana Antik Kenti kazı başkanlığınca kazı çalışmaları planlanıyor. Yürütülecek bilimsel kazı çalışmalarıyla bu alanda bu tip eserlere daha çok ulaşacağımızı düşünüyoruz çünkü önemli bir yer" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211021/tyana-antik-kentinde-deniz-canlisina-ait-20-milyon-yillik-fosil-bulundu-1050037037.html

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antik kent, heykel, niğde