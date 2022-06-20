https://tr.sputniknews.com/20220620/wikileaksin-kurucusu-assangee-atinada-destek-eylemi-1057672745.html
Wikileaks’in kurucusu Assange'e Atina'da destek eylemi
Wikileaks’in kurucusu Assange'e Atina'da destek eylemi
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a destek eylemi düzenlendi. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T22:22+0300
2022-06-20T22:22+0300
2022-06-20T22:22+0300
dünya
julian assange
wikileaks
yunanistan
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Atina'daki Monastiraki Meydanı'nda toplanan bir grup, Assange'ın ABD'ye iade edilmesine yönelik kararı protesto etti.Gruptakiler, "özgür basın" ve "Assange'a özgürlük" yazan pankartlarla kararın iptal edilmesini istedi.İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Irak ve Afganistan'daki suçlara ilişkin belgeleri yayımlayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını 17 Haziran'da imzalamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220420/londradaki-mahkeme-assange-hakkinda-abdye-iade-edilmesi-emrini-verdi-1055704268.html
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julian assange, wikileaks, yunanistan, basın özgürlüğü, savaş suçları, abd, irak işgali
Wikileaks’in kurucusu Assange'e Atina'da destek eylemi
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a destek eylemi düzenlendi.
Atina'daki Monastiraki Meydanı'nda toplanan bir grup, Assange'ın ABD'ye iade edilmesine yönelik kararı protesto etti.
Gruptakiler, "özgür basın" ve "Assange'a özgürlük" yazan pankartlarla kararın iptal edilmesini istedi.
İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Irak ve Afganistan'daki suçlara ilişkin belgeleri yayımlayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını 17 Haziran'da imzalamıştı.