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https://tr.sputniknews.com/20220620/wikileaksin-kurucusu-assangee-atinada-destek-eylemi-1057672745.html
Wikileaks’in kurucusu Assange'e Atina'da destek eylemi
Wikileaks’in kurucusu Assange'e Atina'da destek eylemi
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a destek eylemi düzenlendi. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
julian assange
wikileaks
yunanistan
basın özgürlüğü
savaş suçları
abd
irak işgali
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Atina'daki Monastiraki Meydanı'nda toplanan bir grup, Assange'ın ABD'ye iade edilmesine yönelik kararı protesto etti.Gruptakiler, "özgür basın" ve "Assange'a özgürlük" yazan pankartlarla kararın iptal edilmesini istedi.İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Irak ve Afganistan'daki suçlara ilişkin belgeleri yayımlayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını 17 Haziran'da imzalamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220420/londradaki-mahkeme-assange-hakkinda-abdye-iade-edilmesi-emrini-verdi-1055704268.html
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julian assange, wikileaks, yunanistan, basın özgürlüğü, savaş suçları, abd, irak işgali

Wikileaks’in kurucusu Assange'e Atina'da destek eylemi

22:22 20.06.2022
© AFP 2022 / LOUISA GOULIAMAKIWikileaks’in kurucusu Assange'e Atina'da destek eylemi
Wikileaks’in kurucusu Assange'e Atina'da destek eylemi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© AFP 2022 / LOUISA GOULIAMAKI
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a destek eylemi düzenlendi.
Atina'daki Monastiraki Meydanı'nda toplanan bir grup, Assange'ın ABD'ye iade edilmesine yönelik kararı protesto etti.
Gruptakiler, "özgür basın" ve "Assange'a özgürlük" yazan pankartlarla kararın iptal edilmesini istedi.
İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Irak ve Afganistan'daki suçlara ilişkin belgeleri yayımlayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını 17 Haziran'da imzalamıştı.
Julian Assange - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
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