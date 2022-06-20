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Yaşlı kadının fark ettiği hırsızlar çatıda saklanırken yakalandı
Yaşlı kadının fark ettiği hırsızlar çatıda saklanırken yakalandı
Bursa'da yaşlı kadın, evinin yan tarafında depo olarak kullanılan evden seslerin gelmesi üzerine giderek kontrol etti. Hırsızların olduğunu fark eden yaşlı... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T05:35+0300
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türkiye
hırsız
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Merkez Osmangazi ilçesi Tuzpazarı Mahallesi 12. Fırın sokakta, Fahriye Kalkan evinin yan tarafında depo olarak kullanılan evden sesler geldiğini fark etti. Bunun üzerine kontrole giden Fahriye Kalkan, evde hırsızların olduğunu fark ederek kapıyı üzerlerine kilitledi. Durumu komşuları ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri eve girerek çatıda saklanan 2 hırsızlık şüphelisi şahsı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüler
türkiye
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hırsız, çatı, kadın, bursa

Yaşlı kadının fark ettiği hırsızlar çatıda saklanırken yakalandı

05:35 20.06.2022
© İHAYaşlı kadının fark ettiği hırsızlar çatıda saklanırken yakalandı
Yaşlı kadının fark ettiği hırsızlar çatıda saklanırken yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© İHA
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Bursa'da yaşlı kadın, evinin yan tarafında depo olarak kullanılan evden seslerin gelmesi üzerine giderek kontrol etti. Hırsızların olduğunu fark eden yaşlı kadın kapıyı üzerlerine kilitleyerek durumu polis ekiplerine bildirdi.
Merkez Osmangazi ilçesi Tuzpazarı Mahallesi 12. Fırın sokakta, Fahriye Kalkan evinin yan tarafında depo olarak kullanılan evden sesler geldiğini fark etti.
Bunun üzerine kontrole giden Fahriye Kalkan, evde hırsızların olduğunu fark ederek kapıyı üzerlerine kilitledi.
Durumu komşuları ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri eve girerek çatıda saklanan 2 hırsızlık şüphelisi şahsı kıskıvrak yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüler
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