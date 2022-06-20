https://tr.sputniknews.com/20220620/yasli-kadinin-fark-ettigi-hirsizlar-catida-saklanirken-yakalandi-1057632012.html

Yaşlı kadının fark ettiği hırsızlar çatıda saklanırken yakalandı

Yaşlı kadının fark ettiği hırsızlar çatıda saklanırken yakalandı

Bursa'da yaşlı kadın, evinin yan tarafında depo olarak kullanılan evden seslerin gelmesi üzerine giderek kontrol etti. Hırsızların olduğunu fark eden yaşlı... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T05:35+0300

2022-06-20T05:35+0300

2022-06-20T05:35+0300

türkiye

hırsız

çatı

kadın

bursa

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Merkez Osmangazi ilçesi Tuzpazarı Mahallesi 12. Fırın sokakta, Fahriye Kalkan evinin yan tarafında depo olarak kullanılan evden sesler geldiğini fark etti. Bunun üzerine kontrole giden Fahriye Kalkan, evde hırsızların olduğunu fark ederek kapıyı üzerlerine kilitledi. Durumu komşuları ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri eve girerek çatıda saklanan 2 hırsızlık şüphelisi şahsı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüler

türkiye

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hırsız, çatı, kadın, bursa