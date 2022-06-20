https://tr.sputniknews.com/20220620/yeni-haftada-yurt-genelinde-yagisli-hava-etkili-olacak-1057632504.html
Yeni haftada yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
Yeni haftada yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
Türkiye yeni haftaya da yağışlı havanın etkisiyle başlayacak. Hava sıcaklığı Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde olacak. Diğer bölgelerde ise... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T06:25+0300
2022-06-20T06:25+0300
2022-06-20T06:25+0300
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Yeni haftada Türkiye`nin büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Özellikle yurdun Kuzey, İç ve Doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir, Ardahan, Kars çevrelerinde yağış görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yurt genelinde sıcaklık artacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi`nde termometreler 40 dereceyi gösterecek.İstanbul`da bugün ve yarın gök gürültülü sağanak etkili olacak. Hava sıcaklığı 18 ile 30 derece arasında seyredecek. Ankara`da bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak, yarın ve çarşamba günü ise sağanak bekleniyor. Ankara`da bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak, yarın ve çarşamba günü ise sağanak bekleniyor.
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hava durumu, istanbul hava durumu, meteoroloji, yağmur
Yeni haftada yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
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Türkiye yeni haftaya da yağışlı havanın etkisiyle başlayacak. Hava sıcaklığı Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde olacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.
Yeni haftada Türkiye`nin büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Özellikle yurdun Kuzey, İç ve Doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir, Ardahan, Kars çevrelerinde yağış görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yurt genelinde sıcaklık artacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi`nde termometreler 40 dereceyi gösterecek.
İstanbul`da bugün ve yarın gök gürültülü sağanak etkili olacak. Hava sıcaklığı 18 ile 30 derece arasında seyredecek. Ankara`da bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak, yarın ve çarşamba günü ise sağanak bekleniyor. Ankara`da bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak, yarın ve çarşamba günü ise sağanak bekleniyor.