https://tr.sputniknews.com/20220620/yok-baskani-ozvar-bize-dusen-universitelerin-onunu-acmak-1057656738.html

YÖK Başkanı Özvar: Bize düşen üniversitelerin önünü açmak

YÖK Başkanı Özvar: Bize düşen üniversitelerin önünü açmak

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bize düşen üniversitelerin önünü açmak, üniversitelerin ne kadro ne program ne de diğer hususlarda bir engel ile... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T15:53+0300

2022-06-20T15:53+0300

2022-06-20T15:53+0300

türkiye

erol özvar

ösym

yök

yükseköğretim kurulu (yök)

sınav

öğrenci

üniversite

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde bir panele katılan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, hafta sonu yapılan YKS sınavına değindi. 3 milyon 250 bine yakın adayın sınava girdiğinin altını çizen Özvar, "Bu yıl üniversite girişinde gerek TYT ve AYT’de barajları kaldırdık. Bu tabii başarı sıralaması anlamına gelmiyor. Tıp, eczacılık, diş hekimliği, mühendislik, hukuk, öğretmenlik gibi programlarda başarı sıralaması şartı devam etmektedir. Bizim öngörümüz şudur. Önümüzdeki yıllarda sadece Türkiye’de değil tüm dünyada yüksek öğretime talebin artacağını öngörüyoruz. Bu talep tüm dünyada gördüğümüz fark ettiğimiz bir husustur. Yapmaya çalıştığımız şey, genç nüfusa sahip ülke vatandaşlarının daha fazla YÖK imkanlarından istifade edebilmeleri için bütün imkanlarımızı zorlamaktır. Hedefimiz sadece lisans öğrencilerinin sayısını artırmak veya bütün kontenjanları doldurmak değil. En az bunun kadar önemli olan lisans üstündeki araştırmacı sayısını da artırmak" dedi.'Yeni kurulan üniversitelere zaman vermek lazım'"Her ilde birer üniversitenin bulunmuş olması gençlerimizin daha kolay yüksek öğretime ulaşmasına vesile olmaktadır" ifadelerini kullanan Özvar, şunları da kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220619/yks-maratonunda-tum-oturumlar-tamamlandi-1057621688.html

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erol özvar, ösym, yök, yükseköğretim kurulu (yök), sınav, öğrenci, üniversite