Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220620/zonguldaktaki-silahli-ve-bicakli-kavgada-yaralanan-kadin-hayatini-kaybetti-1057645548.html
Zonguldak'taki silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan kadın hayatını kaybetti
Zonguldak'taki silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan kadın hayatını kaybetti
Zonguldak'ta geçtiğimiz hafta silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan kadından acı haber geldi. Ağır yaralanan N.D, tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T12:54+0300
2022-06-20T12:54+0300
yaşam
zonguldak
kavga
kadın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1e/1055969475_0:0:911:512_1920x0_80_0_0_25deddcd4402be700f2eb03d1d1409fe.jpg
Kentte, 4 gün önce çıkan kavgada N.D. tarafından silahla yaralanan yengesi N.D, tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.16 Haziran'da yaşanan olayda, aralarında çıkan tartışma sırasında N.D, yengesi N.D'yi silahla yaralamış ve silahının kabzasıyla kafasına vurmuştu.Annesinin yaralandığını öğrenip olay yerine gelen C.D. de amcası N.D'yi bıçakla yaralamıştı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.D. hakimlikçe tutuklanmış, yeğeni adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.
zonguldak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1e/1055969475_79:0:832:565_1920x0_80_0_0_90a88ed910af0f431e4c9b5d953b5703.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
zonguldak, kavga, kadın

Zonguldak'taki silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan kadın hayatını kaybetti

12:54 20.06.2022
© İHA / MERDEN İSLAHAcil hastane ambulans
Acil hastane ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© İHA / MERDEN İSLAH
Abone olTelegram
Zonguldak'ta geçtiğimiz hafta silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan kadından acı haber geldi. Ağır yaralanan N.D, tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı
Kentte, 4 gün önce çıkan kavgada N.D. tarafından silahla yaralanan yengesi N.D, tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
16 Haziran'da yaşanan olayda, aralarında çıkan tartışma sırasında N.D, yengesi N.D'yi silahla yaralamış ve silahının kabzasıyla kafasına vurmuştu.
Annesinin yaralandığını öğrenip olay yerine gelen C.D. de amcası N.D'yi bıçakla yaralamıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.D. hakimlikçe tutuklanmış, yeğeni adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала