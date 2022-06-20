https://tr.sputniknews.com/20220620/zonguldaktaki-silahli-ve-bicakli-kavgada-yaralanan-kadin-hayatini-kaybetti-1057645548.html
Zonguldak'taki silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan kadın hayatını kaybetti
Zonguldak'taki silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan kadın hayatını kaybetti
Zonguldak'ta geçtiğimiz hafta silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan kadından acı haber geldi. Ağır yaralanan N.D, tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T12:54+0300
2022-06-20T12:54+0300
2022-06-20T12:54+0300
yaşam
zonguldak
kavga
kadın
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Kentte, 4 gün önce çıkan kavgada N.D. tarafından silahla yaralanan yengesi N.D, tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.16 Haziran'da yaşanan olayda, aralarında çıkan tartışma sırasında N.D, yengesi N.D'yi silahla yaralamış ve silahının kabzasıyla kafasına vurmuştu.Annesinin yaralandığını öğrenip olay yerine gelen C.D. de amcası N.D'yi bıçakla yaralamıştı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.D. hakimlikçe tutuklanmış, yeğeni adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.
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zonguldak, kavga, kadın
Zonguldak'taki silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan kadın hayatını kaybetti
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Zonguldak'ta geçtiğimiz hafta silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan kadından acı haber geldi. Ağır yaralanan N.D, tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı
Kentte, 4 gün önce çıkan kavgada N.D. tarafından silahla yaralanan yengesi N.D, tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
16 Haziran'da yaşanan olayda, aralarında çıkan tartışma sırasında N.D, yengesi N.D'yi silahla yaralamış ve silahının kabzasıyla kafasına vurmuştu.
Annesinin yaralandığını öğrenip olay yerine gelen C.D. de amcası N.D'yi bıçakla yaralamıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.D. hakimlikçe tutuklanmış, yeğeni adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.