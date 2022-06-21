Hindistan'da Uluslararası Yoga Günü

21 Haziran, 2014 yılından itibaren Birleşmiş Milletler tarafından ''Uluslararası Yoga Günü'' olarak olarak kutlanıyor ve her yıl dünyanın birçok yerinde yogaseverler bir araya gelerek yoga yapıyor.
21 Haziran, 2014 yılından itibaren Birleşmiş Milletler tarafından ''Uluslararası Yoga Günü'' olarak olarak kutlanıyor ve her yıl dünyanın birçok yerinde yogaseverler bir araya gelerek yoga yapıyor.
Hindistan'ın Pakistan sınırındaki Amritsar kentinde de JSP Stadyumu'nda 21 Haziran Uluslararası Yoga Günü kapsamında çok sayıda kişinin katılımıyla yoga etkinliği düzenlendi.
Hindistan'ın Pakistan sınırındaki Amritsar kentinde de JSP Stadyumu'nda 21 Haziran Uluslararası Yoga Günü kapsamında çok sayıda kişinin katılımıyla yoga etkinliği düzenlendi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 2014'te iktidara geldiğinde yoga, ayurveda ve diğer geleneksel Hint meditasyon yöntemlerini teşvik etmek için bakanlık kurmuştu.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 2014'te iktidara geldiğinde yoga, ayurveda ve diğer geleneksel Hint meditasyon yöntemlerini teşvik etmek için bakanlık kurmuştu.
Modi, 27 Eylül 2014'te BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 21 Haziran'ın Dünya Yoga Günü ilan edilmesini istemiş ve "Yoga, Hindistan'ın kadim geleneklerinin insanlığa armağanıdır. Zihinle bedenin, düşünceyle eylemin, niyetle yerine getirmenin birliğini simgeler. Aynı zamanda insanla doğa arasında uyumun da simgesi olan yoga, insanın kendi içindeki, doğadaki ve dünyadaki birliği keşfetmesini sağlar. Yaşam tarzlarımızı değiştirerek ve insanların bilinçlenmesini sağlayarak iklim değişikliği gibi sorunların üstesinden gelebiliriz" demişti.
Modi, 27 Eylül 2014'te BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 21 Haziran'ın Dünya Yoga Günü ilan edilmesini istemiş ve "Yoga, Hindistan'ın kadim geleneklerinin insanlığa armağanıdır. Zihinle bedenin, düşünceyle eylemin, niyetle yerine getirmenin birliğini simgeler. Aynı zamanda insanla doğa arasında uyumun da simgesi olan yoga, insanın kendi içindeki, doğadaki ve dünyadaki birliği keşfetmesini sağlar. Yaşam tarzlarımızı değiştirerek ve insanların bilinçlenmesini sağlayarak iklim değişikliği gibi sorunların üstesinden gelebiliriz" demişti.
Yoga, Hindistan'ın önemli gelenekleri arasında sayılıyor.
Yoga, Hindistan'ın önemli gelenekleri arasında sayılıyor.