Abdulkadir Selvi'den Kılıçdaroğlu'na: 'Ağam eğlenir bizimle'

"Cumhur İttifakı’nın tek adayı var: Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gerisi ise algı operasyonu yapmaktan, zihinleri bulandırmaya çalışmaktan ve fitne sokmaktan başka bir şey değil. AK Parti’yi kurduğu günden beri iktidarda tutan ve girdiği her seçimi kazanıp muhalefet liderlerinin tamamının oy oranını toplasanız Erdoğan’a yetişmediği bir dünyada, Erdoğan yerine cumhurbaşkanı adayı olarak başka isimler neden düşünülsün? AK Parti’nin A planında da B planında da, hatta Z planında da Erdoğan var. Başka bir plan yok. Erdoğan’dan başka bir ismin adaylığı gündemde değil."