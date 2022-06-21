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Abdulkadir Selvi'den Kılıçdaroğlu'na: 'Ağam eğlenir bizimle'
Abdulkadir Selvi'den Kılıçdaroğlu'na: 'Ağam eğlenir bizimle'
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gizli seçim planını Kılıçdaroğlu açıklıyor. Erdoğan’ın... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T09:39+0300
2022-06-21T09:40+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
seçim
erken seçim
genel seçim
abdulkadir selvi
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını gündeme taşıdı.Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gizli seçim planını Kılıçdaroğlu açıklıyor. Erdoğan’ın yerine cumhurbaşkanı adayı olacak isimlerin listesini muhalif medya yayınlıyor. Ne diyeyim? Ağam eğlenir bizimle" dedi."Erdoğan aday olmazsa diye yapılmış bir B planı yok. C planı da yok. Hatta alfabenin 29 harfini de saysanız ‘Erdoğan’sız bir formül yok" diyen Selvi şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220618/kilicdaroglu-85-milyon-insani-bir-avuc-oligarka-saray-beslemesine-hizmet-ettiriyorlar-1057601475.html
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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, seçim, erken seçim, genel seçim, abdulkadir selvi

Abdulkadir Selvi'den Kılıçdaroğlu'na: 'Ağam eğlenir bizimle'

09:39 21.06.2022 (güncellendi: 09:40 21.06.2022)
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gizli seçim planını Kılıçdaroğlu açıklıyor. Erdoğan’ın yerine cumhurbaşkanı adayı olacak isimlerin listesini muhalif medya yayınlıyor. Ne diyeyim? Ağam eğlenir bizimle" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını gündeme taşıdı.
Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gizli seçim planını Kılıçdaroğlu açıklıyor. Erdoğan’ın yerine cumhurbaşkanı adayı olacak isimlerin listesini muhalif medya yayınlıyor. Ne diyeyim? Ağam eğlenir bizimle" dedi.
"Erdoğan aday olmazsa diye yapılmış bir B planı yok. C planı da yok. Hatta alfabenin 29 harfini de saysanız ‘Erdoğan’sız bir formül yok" diyen Selvi şöyle devam etti:
"Cumhur İttifakı’nın tek adayı var: Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gerisi ise algı operasyonu yapmaktan, zihinleri bulandırmaya çalışmaktan ve fitne sokmaktan başka bir şey değil. AK Parti’yi kurduğu günden beri iktidarda tutan ve girdiği her seçimi kazanıp muhalefet liderlerinin tamamının oy oranını toplasanız Erdoğan’a yetişmediği bir dünyada, Erdoğan yerine cumhurbaşkanı adayı olarak başka isimler neden düşünülsün? AK Parti’nin A planında da B planında da, hatta Z planında da Erdoğan var. Başka bir plan yok. Erdoğan’dan başka bir ismin adaylığı gündemde değil."
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