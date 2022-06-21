https://tr.sputniknews.com/20220621/airbusdan-titanyum-cagrisi-rusyaya-yaptirim-uygulayarak-kendimize-saldiri-duzenliyoruz-1057718227.html
Airbus'dan 'titanyum' çağrısı: Rusya'ya yaptırım uygulayarak kendimize saldırı düzenliyoruz
Airbus'dan 'titanyum' çağrısı: Rusya'ya yaptırım uygulayarak kendimize saldırı düzenliyoruz
Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus, Rusya'ya uygulanan yaptırımların Avrupa'nın kendisine zarar verdiğini vurgulayarak havacılık endüstrisinde... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T19:59+0300
2022-06-21T19:59+0300
2022-06-21T19:59+0300
ukrayna krizi
airbus
avrupa
rusya
yaptırım
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Airbus Genel Müdürü Guillaume Faury, Rusya'dan titanyum ithalatına yaptırım uygulanması halinde bunun Avrupalı şirketlere yönelik yaptırıma dönüşeceği uyarısında bulundu.Faury, titanyum ticaretinin havacılık sektörünün değişiklik istemediği alanlardan biri olduğunu vurguladı.Danışmanlık şirketi Alix Partners'in verilerine göre Airbus, kullandığı titanyumun yüzde 65'ini Rusya'dan ithal ediyor.
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Airbus'dan 'titanyum' çağrısı: Rusya'ya yaptırım uygulayarak kendimize saldırı düzenliyoruz
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Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus, Rusya'ya uygulanan yaptırımların Avrupa'nın kendisine zarar verdiğini vurgulayarak havacılık endüstrisinde aktif olarak kullanılan Rus titanyumuna yaptırım uygulanmaması için AB'ye çağrı yaptı.
Airbus Genel Müdürü Guillaume Faury, Rusya'dan titanyum ithalatına yaptırım uygulanması halinde bunun Avrupalı şirketlere yönelik yaptırıma dönüşeceği uyarısında bulundu.
Faury, titanyum ticaretinin havacılık sektörünün değişiklik istemediği alanlardan biri olduğunu vurguladı.
Danışmanlık şirketi Alix Partners'in verilerine göre Airbus, kullandığı titanyumun yüzde 65'ini Rusya'dan ithal ediyor.