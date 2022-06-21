https://tr.sputniknews.com/20220621/airbusdan-titanyum-cagrisi-rusyaya-yaptirim-uygulayarak-kendimize-saldiri-duzenliyoruz-1057718227.html

Airbus'dan 'titanyum' çağrısı: Rusya'ya yaptırım uygulayarak kendimize saldırı düzenliyoruz

Airbus'dan 'titanyum' çağrısı: Rusya'ya yaptırım uygulayarak kendimize saldırı düzenliyoruz

Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus, Rusya'ya uygulanan yaptırımların Avrupa'nın kendisine zarar verdiğini vurgulayarak havacılık endüstrisinde... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T19:59+0300

2022-06-21T19:59+0300

2022-06-21T19:59+0300

ukrayna krizi

airbus

avrupa

rusya

yaptırım

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Airbus Genel Müdürü Guillaume Faury, Rusya'dan titanyum ithalatına yaptırım uygulanması halinde bunun Avrupalı şirketlere yönelik yaptırıma dönüşeceği uyarısında bulundu.Faury, titanyum ticaretinin havacılık sektörünün değişiklik istemediği alanlardan biri olduğunu vurguladı.Danışmanlık şirketi Alix Partners'in verilerine göre Airbus, kullandığı titanyumun yüzde 65'ini Rusya'dan ithal ediyor.

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airbus, avrupa, rusya, yaptırım