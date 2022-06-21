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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220621/airbusdan-titanyum-cagrisi-rusyaya-yaptirim-uygulayarak-kendimize-saldiri-duzenliyoruz-1057718227.html
Airbus'dan 'titanyum' çağrısı: Rusya'ya yaptırım uygulayarak kendimize saldırı düzenliyoruz
Airbus'dan 'titanyum' çağrısı: Rusya'ya yaptırım uygulayarak kendimize saldırı düzenliyoruz
Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus, Rusya'ya uygulanan yaptırımların Avrupa'nın kendisine zarar verdiğini vurgulayarak havacılık endüstrisinde... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T19:59+0300
2022-06-21T19:59+0300
ukrayna krizi
airbus
avrupa
rusya
yaptırım
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Airbus Genel Müdürü Guillaume Faury, Rusya'dan titanyum ithalatına yaptırım uygulanması halinde bunun Avrupalı şirketlere yönelik yaptırıma dönüşeceği uyarısında bulundu.Faury, titanyum ticaretinin havacılık sektörünün değişiklik istemediği alanlardan biri olduğunu vurguladı.Danışmanlık şirketi Alix Partners'in verilerine göre Airbus, kullandığı titanyumun yüzde 65'ini Rusya'dan ithal ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220621/danimarka-ve-hollanda-gaz-tedarikinde-birinci-seviye-acil-durum-alarm-rejimini-uygulamaya-koydu-1057716559.html
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airbus, avrupa, rusya, yaptırım

Airbus'dan 'titanyum' çağrısı: Rusya'ya yaptırım uygulayarak kendimize saldırı düzenliyoruz

19:59 21.06.2022
© AFP 2022 / AXEL HEIMKENAirbus A321XLR
Airbus A321XLR - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© AFP 2022 / AXEL HEIMKEN
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Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus, Rusya'ya uygulanan yaptırımların Avrupa'nın kendisine zarar verdiğini vurgulayarak havacılık endüstrisinde aktif olarak kullanılan Rus titanyumuna yaptırım uygulanmaması için AB'ye çağrı yaptı.
Airbus Genel Müdürü Guillaume Faury, Rusya'dan titanyum ithalatına yaptırım uygulanması halinde bunun Avrupalı şirketlere yönelik yaptırıma dönüşeceği uyarısında bulundu.

Faury, titanyum ticaretinin havacılık sektörünün değişiklik istemediği alanlardan biri olduğunu vurguladı.

Danışmanlık şirketi Alix Partners'in verilerine göre Airbus, kullandığı titanyumun yüzde 65'ini Rusya'dan ithal ediyor.
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