https://tr.sputniknews.com/20220621/ak-parti-sozcusu-celikten-pinar-gultekin-aciklamasi-hukuki-surecleri-hassasiyetle-takip-edecegiz-1057693702.html
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Pınar Gültekin davasıyla ilgili açıklama: Hukuki süreç devam ediyor
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Pınar Gültekin davasıyla ilgili açıklama: Hukuki süreç devam ediyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pınar Gültekin cinayetine ilişkin mahkeme kararı hakkında, "Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T12:40+0300
2022-06-21T12:40+0300
2022-06-21T13:07+0300
pınar gültekin
türkiye
cemal metin avcı
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
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Pınar Gültekin cinayeti davasında katil Cemal Metin Avcı, haksız tahrik indirimi ile 23 yıl hapis cezasına çarptırılması kamuoyunda tepki çekti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten söz konusu davaya ilişkin açıklama geldi. Çelik, şunları söyledi:"Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır.Yargı mekanizması kararların en isabetli şekilde tamamlanması için kendi içinde değerlendirme süreçlerini hukuka uygun şekilde çalıştırmaktadır.Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır. Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz."
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pınar gültekin, cemal metin avcı, kadın cinayeti, kadın cinayetleri
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Pınar Gültekin davasıyla ilgili açıklama: Hukuki süreç devam ediyor
12:40 21.06.2022 (güncellendi: 13:07 21.06.2022) Abone ol
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pınar Gültekin cinayetine ilişkin mahkeme kararı hakkında, "Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır. Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz" dedi.
Pınar Gültekin cinayeti davasında katil Cemal Metin Avcı, haksız tahrik indirimi ile 23 yıl hapis cezasına çarptırılması kamuoyunda tepki çekti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten söz konusu davaya ilişkin açıklama geldi.
"Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır.
Yargı mekanizması kararların en isabetli şekilde tamamlanması için kendi içinde değerlendirme süreçlerini hukuka uygun şekilde çalıştırmaktadır.
Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır. Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz."