https://tr.sputniknews.com/20220621/ali-koc-kulupler-birliginin-yeni-baskani-oldu-1057706953.html

Ali Koç, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı oldu

Ali Koç, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı oldu

Kulüpler Birliği Vakfı, Maslak’taki ofisinde yeni başkanını seçti. Tek aday olarak seçime giren Ali Koç, Vakfın yeni başkanı oldu. 21.06.2022, Sputnik Türkiye

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ali koç

spor

kulüpler birliği vakfı

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Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin bulunduğu Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağan genel kurul toplantısında tek aday olan Ali Koç yeni başkan seçildi.Maslak’taki ofisinde toplanan Kulüpler Birliği Vakfı'nda Ali Koç bugünden itibaren vakfın başkanlığını yapacak.Vakfın öncek, başkanı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, daha önce yaptığı açıklamada görevini bırakacağını ifade etmişti.

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ali koç, kulüpler birliği vakfı