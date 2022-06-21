https://tr.sputniknews.com/20220621/ali-koc-kulupler-birliginin-yeni-baskani-oldu-1057706953.html
Ali Koç, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı oldu
Ali Koç, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı oldu
Kulüpler Birliği Vakfı, Maslak’taki ofisinde yeni başkanını seçti. Tek aday olarak seçime giren Ali Koç, Vakfın yeni başkanı oldu. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T16:13+0300
2022-06-21T16:13+0300
2022-06-21T16:23+0300
ali koç
spor
kulüpler birliği vakfı
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Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin bulunduğu Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağan genel kurul toplantısında tek aday olan Ali Koç yeni başkan seçildi.Maslak’taki ofisinde toplanan Kulüpler Birliği Vakfı'nda Ali Koç bugünden itibaren vakfın başkanlığını yapacak.Vakfın öncek, başkanı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, daha önce yaptığı açıklamada görevini bırakacağını ifade etmişti.
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ali koç, kulüpler birliği vakfı
Ali Koç, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı oldu
16:13 21.06.2022 (güncellendi: 16:23 21.06.2022) Abone ol
Kulüpler Birliği Vakfı, Maslak’taki ofisinde yeni başkanını seçti. Tek aday olarak seçime giren Ali Koç, Vakfın yeni başkanı oldu.
Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin bulunduğu Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağan genel kurul toplantısında tek aday olan Ali Koç yeni başkan seçildi.
Maslak’taki ofisinde toplanan Kulüpler Birliği Vakfı'nda Ali Koç bugünden itibaren vakfın başkanlığını yapacak.
Vakfın öncek, başkanı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, daha önce yaptığı açıklamada görevini bırakacağını ifade etmişti.