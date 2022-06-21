https://tr.sputniknews.com/20220621/almanya-abnin-benzinli-ve-dizel-otomobile-yasak-getiren-kararini-reddetti-1057719927.html

Almanya, AB'nin benzinli ve dizel otomobile yasak getiren kararını reddetti

Almanya, AB'nin benzinli ve dizel otomobile yasak getiren kararını reddetti

Almanya Maliye Bakanı Lindner, Alman hükümetinin Avrupa Birliği'nin (AB) yeni benzinli ve dizel otomobil satışının 2035'ten itibaren yasaklanmasını içeren... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T20:35+0300

2022-06-21T20:35+0300

2022-06-21T20:35+0300

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Almanya, Avrupa Birliği'nin benzinli ve dizel otomobillerine 2035'ten itibaren yasak getiren kararını kabul etmedi.Maliye Bakanı Christian Lindner, Alman Sanayi Günü kapsamında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, AB'nin üye ülkelerde 2035'ten itibaren yeni benzinli veya dizel otomobil satışı yapılmamasına yönelik planının "yanlış" olduğunu savundu.Lindner, Alman hükümetinin AB'nin bu yasasını kabul etmeyeceğini söyledi.Enflasyon konusunda değerlendirmelerde bulunan Lindner, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonu nedeniyle enerji fiyatları ve ham maddelerdeki keskin artışın yol açtığı yüksek enflasyonun ekonomik temellere zarar verdiğini vurguladı.Lindner, 2023 yılında faiz ödemelerinin önceden beklenen 4 milyar euro yerine 30 milyar euro olacağını öngördüklerini bildirdi.Alman otomotiv sektörü, toplam katma değerin yüzde 5'ini oluşturuyor. Ülkede istihdamın da yüzde 3'ü otomotiv sektöründen sağlanıyor.AB Komisyonu, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bir parçası olan ve emisyonları 2030'a kadar en az yüzde 55 azaltmayı hedefleyen "55'e Uyum-Fit for 55" paketi kapsamında, 2035'ten itibaren satılacak yeni otomobil ve hafif ticari araçların sıfır emisyonlu olmasını önermişti.Buna göre, AB ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren yeni benzinli veya dizel otomobil satışı yapılamayacak.Avrupa Parlamentosu (AP), AB ülkelerinde yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışlarının 2035'ten itibaren yasaklanmasını içeren yasal düzenlemeye 8 Haziran'da destek verdi. Bu aşamadan sonra AP ile üye ülkeler arasında düzenlemeye ilişkin müzakereler yapılacak.AB, 2050 yılına kadar bütün sektörlerin ve araçların sıfır emisyonlu olmasını hedefliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220609/apden-2035-yilindan-itibaren-dizel-ve-benzinli-araclarin-satisini-yasaklanmasina-onay--1057169446.html

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almanya, ab, avrupa birliği, benzin, dizel, christian lindner