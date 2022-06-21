https://tr.sputniknews.com/20220621/antalyada-zeytinlik-ve-sazlik-alanda-yangin-cikti-1057721881.html

Antalya'da zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı

Antalya'da zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı

Ova Mahallesi Çayağzı mevkisindeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T21:38+0300

2022-06-21T21:38+0300

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türkiye

antalya

yangın

orman yangını

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Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına karadan müdahale ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220621/marmariste-orman-yangini-1057721719.html

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antalya, yangın, orman yangını