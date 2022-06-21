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https://tr.sputniknews.com/20220621/antalyada-zeytinlik-ve-sazlik-alanda-yangin-cikti-1057721881.html
Antalya'da zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı
Antalya'da zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı
Ova Mahallesi Çayağzı mevkisindeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T21:38+0300
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antalya
yangın
orman yangını
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Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına karadan müdahale ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220621/marmariste-orman-yangini-1057721719.html
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antalya, yangın, orman yangını

Antalya'da zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı

21:38 21.06.2022 (güncellendi: 21:49 21.06.2022)
© AAAntalya'da zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı
Antalya'da zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Ova Mahallesi Çayağzı mevkisindeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına karadan müdahale ediliyor.
Marmaris'te orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
TÜRKİYE
Marmaris'te orman yangını
21:29
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