https://tr.sputniknews.com/20220621/antalyada-zeytinlik-ve-sazlik-alanda-yangin-cikti-1057721881.html
Antalya'da zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı
Antalya'da zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı
Ova Mahallesi Çayağzı mevkisindeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T21:38+0300
2022-06-21T21:38+0300
2022-06-21T21:49+0300
türkiye
antalya
yangın
orman yangını
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Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına karadan müdahale ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220621/marmariste-orman-yangini-1057721719.html
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antalya, yangın, orman yangını
Antalya'da zeytinlik ve sazlık alanda yangın çıktı
21:38 21.06.2022 (güncellendi: 21:49 21.06.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Ova Mahallesi Çayağzı mevkisindeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına karadan müdahale ediliyor.