Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220621/bahceli-ulkemizin-hicbir-yerinde-zillet-ittifakinin-iddia-ettigi-gibi-bir-turkiye-tablosu-yoktur-1057688025.html
Bahçeli: Netflix'te küfür ve seviyesiz esprilerin yer aldığı diziler artık haddini aşmıştır
Bahçeli: Netflix'te küfür ve seviyesiz esprilerin yer aldığı diziler artık haddini aşmıştır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Netflix'te küfür ve seviyesiz esprilerin yer aldığı, sözde komedyenlerin rol aldığı diziler artık haddini aşmıştır" dedi. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T10:50+0300
2022-06-21T11:22+0300
politika
devlet bahçeli
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057687233_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_18379909c73ef84224574a060a97b81f.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057687233_0:0:1019:764_1920x0_80_0_0_22c090f511bee8a0674d12b204e39390.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)

Bahçeli: Netflix'te küfür ve seviyesiz esprilerin yer aldığı diziler artık haddini aşmıştır

10:50 21.06.2022 (güncellendi: 11:22 21.06.2022)
© AAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Netflix'te küfür ve seviyesiz esprilerin yer aldığı, sözde komedyenlerin rol aldığı diziler artık haddini aşmıştır" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.
Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:
Kameraya yansıtılan sipariş gösteriler, duyguları istismar eden taktik beyanatlar, kimseyi inandıramaz.
Millet İttifakı'nın adayı kim olursa olsun Erdoğan yüzde 50'yi aşan oy çokluğuyla yeniden cumhurbaşkanı olacak. Zillet ittifakının nasıl bir adayı var da açıklanamıyor? Çıkarsınlar adayların, görsünler Hanya'yı Konya'yı.
Bizim tavsiyemiz Kılıçdaroğlu'nun en yakın kliniğe müracaat etmesidir.
Ülkemizin hiçbir yerinde zillet ittifakının iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu yoktur.
Dünya kapsayıcı bir vizyona adeta muhtaçtır. Çok kazananla hiç kazanamayanın yan yana yaşadığı küresel ekosistemin sürdürülebilirliği sınıra dayanmıştır.
ABD, Almanya ve Birleşik Krallık yükselen enflasyona karşı faiz silahına sarılmışlardır. Bir süre sonra tetik boşuna çekilecektir. ABD Dışişleri Bakanı'nın, 'Dünyanın gıda arzı tam anlamıyla Rus ordusu tarafından rehin alındı' beyanatı, sorumluluktan kaçan, suçluyu başka yerde arayan müflis bir politikacının sızlanmasından öte bir anlam taşımamaktadır. NATO Genel Sekreteri'nin 'savaşın yıllarca süreceğini bilmeliyiz' açıklamasını nasıl değerlendirmeliyiz? Gıda sorunu yaşanıyorsa bunun asıl suçlusu, barışı köstekleyen, küresel emperyalizm değil midir? Sayın Cumhurbaşkanımızın aktif girişimi ile vücut bulan tahıl koridoruna destek verilmesi gerekirken, Fransa Cumhurbaşkanı'nın, Almanya ve İtalya Başbakanları ile birlikte bir tren yolculuğuna çıkıp Kiev'e gitmesi ve Romanya üzerinde bir güzergah açılmasını istemesi, aleni bir fırsatçılık ve siyasi yamyamlıktır.
Seçimlerde çoğunluğu kaybeden Macron'un tahıl koridorunu yok sayması asıl gündeminin barış olmadığını netleştirmiştir.
TÜSİAD Başkanı işi gücü bırakıp İsveç Finlandiya'nın yanında saf tutmuş. Geleneksel politikalara dönmeliymişiz. TÜSİAD'ın menşei neresidir? Bir kez olsun milli olsun Türkiye'nin tezlerine destek verin. Vermiyorsunuz bari objektif konuşun dürüst konuşun adam gibi konuşun. Boş yapmayın, Türk olamıyorsanız bari insan olun. TÜSİAD'ın selam durduğu İsveç Kandil'in finans koridoruna dönüşmüştür.'
Patates soğan fiyatını abartanlar kimin tarafında olduğunu açıklasın.
Netflix'te küfür ve seviyesiz esprilerin yer aldığı, sözde komedyenlerin rol aldığı diziler artık haddini aşmıştır
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала