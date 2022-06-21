https://tr.sputniknews.com/20220621/bakan-soyludan-dunya-multeci-gunu-mesaji-bizler-iyilik-medeniyetinin-evlatlariyiz-1057680869.html

Bakan Soylu'dan Dünya Mülteci Günü mesajı: Bizler iyilik medeniyetinin evlatlarıyız

Bakan Soylu'dan Dünya Mülteci Günü mesajı: Bizler iyilik medeniyetinin evlatlarıyız

İçişleri Bakanı Soylu, Dünya Mülteciler Günü için yaptığı paylaşımda, "Dünyadaki tüm insanların insanî şartlarda yaşadığı bir dünya umuduyla" açıklamasını... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T01:50+0300

2022-06-21T01:50+0300

2022-06-21T01:56+0300

türkiye

süleyman soylu

mülteci krizi

dünya mülteciler günü

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Dünya Mülteciler Günü için paylaşımda bulundu.Soylu, "Bizler, iyilik medeniyetinin evlatlarıyız... İnsanları, saçlarının, gözlerinin rengine bakarak ayırt etmiyor; her insanın bir âlem olduğu düşüncesiyle hareket ediyoruz. Dünyadaki tüm insanların insanî şartlarda yaşadığı bir dünya umuduyla..." ifadelerini kullandı.

türkiye

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süleyman soylu, mülteci krizi, dünya mülteciler günü