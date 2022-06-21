https://tr.sputniknews.com/20220621/bakan-soyludan-dunya-multeci-gunu-mesaji-bizler-iyilik-medeniyetinin-evlatlariyiz-1057680869.html
Bakan Soylu'dan Dünya Mülteci Günü mesajı: Bizler iyilik medeniyetinin evlatlarıyız
Bakan Soylu'dan Dünya Mülteci Günü mesajı: Bizler iyilik medeniyetinin evlatlarıyız
İçişleri Bakanı Soylu, Dünya Mülteciler Günü için yaptığı paylaşımda, "Dünyadaki tüm insanların insanî şartlarda yaşadığı bir dünya umuduyla" açıklamasını... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T01:50+0300
2022-06-21T01:50+0300
2022-06-21T01:56+0300
türkiye
süleyman soylu
mülteci krizi
dünya mülteciler günü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/1055571302_0:115:2000:1240_1920x0_80_0_0_d300df92382a028c757a1bf6b870c155.jpg
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Dünya Mülteciler Günü için paylaşımda bulundu.Soylu, "Bizler, iyilik medeniyetinin evlatlarıyız... İnsanları, saçlarının, gözlerinin rengine bakarak ayırt etmiyor; her insanın bir âlem olduğu düşüncesiyle hareket ediyoruz. Dünyadaki tüm insanların insanî şartlarda yaşadığı bir dünya umuduyla..." ifadelerini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/1055571302_96:0:1904:1355_1920x0_80_0_0_f03ecaf5c6b5018bc66049d8a5c88664.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
süleyman soylu, mülteci krizi, dünya mülteciler günü
Bakan Soylu'dan Dünya Mülteci Günü mesajı: Bizler iyilik medeniyetinin evlatlarıyız
01:50 21.06.2022 (güncellendi: 01:56 21.06.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Soylu, Dünya Mülteciler Günü için yaptığı paylaşımda, "Dünyadaki tüm insanların insanî şartlarda yaşadığı bir dünya umuduyla" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Dünya Mülteciler Günü için paylaşımda bulundu.
Soylu, "Bizler, iyilik medeniyetinin evlatlarıyız... İnsanları, saçlarının, gözlerinin rengine bakarak ayırt etmiyor; her insanın bir âlem olduğu düşüncesiyle hareket ediyoruz. Dünyadaki tüm insanların insanî şartlarda yaşadığı bir dünya umuduyla..." ifadelerini kullandı.