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Bakan Soylu'dan Dünya Mülteci Günü mesajı: Bizler iyilik medeniyetinin evlatlarıyız
Bakan Soylu'dan Dünya Mülteci Günü mesajı: Bizler iyilik medeniyetinin evlatlarıyız
İçişleri Bakanı Soylu, Dünya Mülteciler Günü için yaptığı paylaşımda, "Dünyadaki tüm insanların insanî şartlarda yaşadığı bir dünya umuduyla" açıklamasını... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
süleyman soylu
mülteci krizi
dünya mülteciler günü
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Dünya Mülteciler Günü için paylaşımda bulundu.Soylu, "Bizler, iyilik medeniyetinin evlatlarıyız... İnsanları, saçlarının, gözlerinin rengine bakarak ayırt etmiyor; her insanın bir âlem olduğu düşüncesiyle hareket ediyoruz. Dünyadaki tüm insanların insanî şartlarda yaşadığı bir dünya umuduyla..." ifadelerini kullandı.
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süleyman soylu, mülteci krizi, dünya mülteciler günü

Bakan Soylu'dan Dünya Mülteci Günü mesajı: Bizler iyilik medeniyetinin evlatlarıyız

01:50 21.06.2022 (güncellendi: 01:56 21.06.2022)
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen "İyilik İftarı" na katılarak konuşma yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen İyilik İftarı na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© AA
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İçişleri Bakanı Soylu, Dünya Mülteciler Günü için yaptığı paylaşımda, "Dünyadaki tüm insanların insanî şartlarda yaşadığı bir dünya umuduyla" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Dünya Mülteciler Günü için paylaşımda bulundu.
Soylu, "Bizler, iyilik medeniyetinin evlatlarıyız... İnsanları, saçlarının, gözlerinin rengine bakarak ayırt etmiyor; her insanın bir âlem olduğu düşüncesiyle hareket ediyoruz. Dünyadaki tüm insanların insanî şartlarda yaşadığı bir dünya umuduyla..." ifadelerini kullandı.
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