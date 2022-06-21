https://tr.sputniknews.com/20220621/bakan-yanik-pinar-gultekini-canavarca-katleden-sanik-hakkinda-indirim-uygulanmasi-kabul-edilemez--1057713928.html

Bakan Yanık: Pınar Gültekin’i canavarca katleden sanık hakkında indirim uygulanması kabul edilemez

Bakan Yanık: Pınar Gültekin’i canavarca katleden sanık hakkında indirim uygulanması kabul edilemez

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Muğla'da Pınar Gültekin’i canavarca katleden sanık hakkında verilen cezaya "ağır tahrik" sebebiyle indirim... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T18:28+0300

2022-06-21T18:28+0300

2022-06-21T18:35+0300

derya yanık

pınar gültekin

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Bakan Yanık sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Muğla'da Pınar Gültekin’i canavarca katleden sanık hakkında verilen cezaya "ağır tahrik" sebebiyle indirim uygulanmasını kabul etmemiz mümkün değildir.1038141En başından itibaren müdahil olup yakından takip etmekte olduğumuz davada, tasarlayarak ve kasten Pınar Gültekin'i genç yaşında hayattan ve sevdiklerinden koparan bu kişinin, indirim olmaksızın en ağır cezayı alması için kararı bakanlık olarak istinafa götüreceğiz.21885Kamu vicdanını ve adalete olan güveni zedeleyici bu karara itiraz etmek, hepimiz için bir vatandaşlık hakkıdır."

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2022

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derya yanık, pınar gültekin