Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220621/basra-korfezinde-abd-ile-iran-arasinda-gerginlik-1057704528.html
Basra Körfezi’nde ABD ile İran arasında gerginlik
Basra Körfezi’nde ABD ile İran arasında gerginlik
Basra Körfezi’nde ABD ile İran arasında gerginlik yaşandığı ve İran hücum botlarının ABD gemilerini taciz ettiği öne sürüldü. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T15:12+0300
2022-06-21T15:29+0300
savunma
iran
abd
basra körfezi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/14/1043614542_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_2c8e1096ab1ab946b943c95d09a8dd55.jpg
ABD'li bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, Basra Körfezi’nde ABD ile İran arasında yaşanan gerginlik esnasında, İran hücum botlarının ABD gemilerini taciz ettiği öne sürüldü. İran’a ait 3 hücum botunun Basra Körfezi'nde ilerleyen ABD devriye gemisi 'USS Sirocco' ve nakliye gemisi 'USNS Choctaw County'ye 47 metreye kadar yaklaştığını iddia eden ABD'li yetkili, “İran hücum botları, güvenli ve profesyonel olmayan bir manevra gerçekleştirdi. Botlar 47 metre mesafeye kadar gemilerimize yaklaştı” ifadelerini kullandı. İran hücum botlarının ABD savaş gemilerine yaklaştığına ilişkin paylaşılan görüntüde ise, ABD gemilerinin anons ve işaret fişekleri ile karşılık verdiği görüldü. Yaklaşık bir saat süren gerilimin ardından, İran hücum botları bölgeden ayrıldı. Konuya ilişkin Tahran'dan henüz bir açıklama yapılmadı.
iran
basra körfezi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/14/1043614542_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_cfb682f6f651fb918eecc8fdde027e18.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iran, abd, basra körfezi

Basra Körfezi’nde ABD ile İran arasında gerginlik

15:12 21.06.2022 (güncellendi: 15:29 21.06.2022)
© AAABD-İran
ABD-İran - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Basra Körfezi’nde ABD ile İran arasında gerginlik yaşandığı ve İran hücum botlarının ABD gemilerini taciz ettiği öne sürüldü.
ABD'li bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, Basra Körfezi’nde ABD ile İran arasında yaşanan gerginlik esnasında, İran hücum botlarının ABD gemilerini taciz ettiği öne sürüldü.
İran’a ait 3 hücum botunun Basra Körfezi'nde ilerleyen ABD devriye gemisi 'USS Sirocco' ve nakliye gemisi 'USNS Choctaw County'ye 47 metreye kadar yaklaştığını iddia eden ABD'li yetkili, “İran hücum botları, güvenli ve profesyonel olmayan bir manevra gerçekleştirdi. Botlar 47 metre mesafeye kadar gemilerimize yaklaştı” ifadelerini kullandı.
İran hücum botlarının ABD savaş gemilerine yaklaştığına ilişkin paylaşılan görüntüde ise, ABD gemilerinin anons ve işaret fişekleri ile karşılık verdiği görüldü.
Yaklaşık bir saat süren gerilimin ardından, İran hücum botları bölgeden ayrıldı. Konuya ilişkin Tahran'dan henüz bir açıklama yapılmadı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала