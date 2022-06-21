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Behzat Ç. geri dönüyor: İlk tanıtım yayınlandı
Behzat Ç. geri dönüyor: İlk tanıtım yayınlandı
BluTv'de yayınlanacak 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi'nden ilk tanıtım yayınlandı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
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Başrolünde oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı "Behzat Ç." dizisi geri dönüyor. Yakında BluTv'de yayınlanacak olan "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi"nden ilk tanıtım yayınlandı.BluTV'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, "Bu karanlık şehirde kimse seni duymazsa biz yine de duyarız la. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi, yakında BluTV’de!" ifadeleri kullanıldı.Erdal Beşikçioğlu geçtiğimiz günlerde, Behzat Ç.'nin yeni sezonunun geleceğini duyurmuştu. Dizi hakkında açıklamalarda bulunan oyuncu, aynı kadronun ekranlarda olacağını da söylemişti
https://tr.sputniknews.com/20220615/erdal-besikcioglu-acikladi-behzat-c-geri-donuyor-1057441197.html
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Behzat Ç. geri dönüyor: İlk tanıtım yayınlandı

21:00 21.06.2022
© BluTvBehzat Ç.
Behzat Ç. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© BluTv
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BluTv'de yayınlanacak 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi'nden ilk tanıtım yayınlandı.
Başrolünde oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı "Behzat Ç." dizisi geri dönüyor. Yakında BluTv'de yayınlanacak olan "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi"nden ilk tanıtım yayınlandı.
BluTV'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, "Bu karanlık şehirde kimse seni duymazsa biz yine de duyarız la. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi, yakında BluTV’de!" ifadeleri kullanıldı.
Erdal Beşikçioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
YAŞAM
Erdal Beşikçioğlu açıkladı: 'Behzat Ç. geri dönüyor'
15 Haziran , 10:02
Erdal Beşikçioğlu geçtiğimiz günlerde, Behzat Ç.'nin yeni sezonunun geleceğini duyurmuştu. Dizi hakkında açıklamalarda bulunan oyuncu, aynı kadronun ekranlarda olacağını da söylemişti
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