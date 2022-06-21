https://tr.sputniknews.com/20220621/beyaz-saray-su-anda-bir-resesyon-gormuyoruz-resesyonda-degiliz-1057727922.html

Beyaz Saray: Şu anda bir resesyon görmüyoruz, resesyonda değiliz

Beyaz Saray: Şu anda bir resesyon görmüyoruz, resesyonda değiliz

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ülke ekonomisinde şu anda resesyon görmediklerini ve daha istikrarlı bir ekonomiye doğru geçiş sürecinde olduklarını... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T23:24+0300

2022-06-21T23:24+0300

2022-06-21T23:25+0300

dünya

beyaz saray

jean-claude van damme

joe biden

resesyon

abd merkez bankası (fed)

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Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen hafta resesyonun "kaçınılmaz" olduğuna ilişkin yorumlarını değerlendirdi.Şu anda tüm dünyadaki ekonomilerin zorluklarla mücadele ettiğine değinen Jean-Pierre, Biden yönetiminin attığı adımlarla ekonomide büyük ilerlemeler kaydettiklerini öne sürdü.Jean-Pierre, "Şu anda bir resesyon görmüyoruz. Şu anda resesyonda değiliz. Şu anda daha istikrarlı bir büyüme kaydedeceğimiz döneme geçiş sürecindeyiz. Bu da bizim odak noktamız" ifadesini kullandı.- ABD'de resesyon endişesiABD Merkez Bankası (Fed) St. Louis Şubesi Başkanı James Bullard, dün yaptığı açıklamada, makroekonomik verilerin beklentileri doğrultusunda gerçekleşmesi halinde temmuzda da güçlü bir faiz artışını destekleyeceğini, ABD ekonomisini resesyona sokmadan enflasyonu aşağı çekebileceklerini düşündüklerini kaydetmişti.ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da hafta sonu verdiği bir röportajda, ekonominin yavaşlamasını beklediğini ancak bir resesyonun kaçınılmaz olduğunu düşünmediğini belirtmişti.

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beyaz saray, jean-claude van damme , joe biden, resesyon, abd merkez bankası (fed)