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Billie Eilish: Çocuk sahibi olmamaktansa ölmeyi yeğlerim
Billie Eilish: Çocuk sahibi olmamaktansa ölmeyi yeğlerim
Genç şarkıcı Billie Eilish bir gün mutlaka anne olmak istediğini açıklarken ebeveynliğin kendini korkutan taraflarını da paylaşmaktan çekinmedi. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T15:58+0300
2022-06-21T15:58+0300
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ABD'li genç ve başarılı şarkıcı Billie Eilish, Sunday Times Magazine dergisine verdiği demeçte anne olmakla ilgili fikirlerini dile getirdi. "Çocuk sahibi olmamaktansa ölmeyi yeğlerim. Çocuksuz yapamam" diyen Eilish bununla birlikte ebeveynlik konusunda çekinceleri olduğunu da itiraf etti: "Büyüdükçe, tecrübelendikçe düşünüyorum ki çocuğum 'Doğru olan bu derse', ben de 'Hayır, değil' dersem ne yapacağım diye düşünüp duruyorum. Benin dinlemeyecekler!"ABD'de son dönemde yine gündemde olan bireysel silahlanma ve okul saldırılarına da değinen Eilish, "Okula gitmek neden korkulan bir şey olsun? Okula diye gidiyorsun ve ya hayatını değiştirecek travmatik bir deneyime hazır olman gerekiyor ya da ölüyorsun. Ne? Mantık bunun neresinde?" diye sordu.
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billie eilish, abd, okul, çocuk, anne

Billie Eilish: Çocuk sahibi olmamaktansa ölmeyi yeğlerim

15:58 21.06.2022
© AP Photo / Amy HarrisBillie Eilish
Billie Eilish - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Amy Harris
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Genç şarkıcı Billie Eilish bir gün mutlaka anne olmak istediğini açıklarken ebeveynliğin kendini korkutan taraflarını da paylaşmaktan çekinmedi.
ABD'li genç ve başarılı şarkıcı Billie Eilish, Sunday Times Magazine dergisine verdiği demeçte anne olmakla ilgili fikirlerini dile getirdi.
"Çocuk sahibi olmamaktansa ölmeyi yeğlerim. Çocuksuz yapamam" diyen Eilish bununla birlikte ebeveynlik konusunda çekinceleri olduğunu da itiraf etti: "Büyüdükçe, tecrübelendikçe düşünüyorum ki çocuğum 'Doğru olan bu derse', ben de 'Hayır, değil' dersem ne yapacağım diye düşünüp duruyorum. Benin dinlemeyecekler!"
ABD'de son dönemde yine gündemde olan bireysel silahlanma ve okul saldırılarına da değinen Eilish, "Okula gitmek neden korkulan bir şey olsun? Okula diye gidiyorsun ve ya hayatını değiştirecek travmatik bir deneyime hazır olman gerekiyor ya da ölüyorsun. Ne? Mantık bunun neresinde?" diye sordu.
Billie Eilish, Vogue'a verdiği dar korseler içindeki sarışın bomba pozlarını Instagram hesabında paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
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