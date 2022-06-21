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Billie Eilish: Çocuk sahibi olmamaktansa ölmeyi yeğlerim
Billie Eilish: Çocuk sahibi olmamaktansa ölmeyi yeğlerim
Genç şarkıcı Billie Eilish bir gün mutlaka anne olmak istediğini açıklarken ebeveynliğin kendini korkutan taraflarını da paylaşmaktan çekinmedi. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T15:58+0300
2022-06-21T15:58+0300
2022-06-21T15:58+0300
yaşam
billie eilish
abd
okul
çocuk
anne
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ABD'li genç ve başarılı şarkıcı Billie Eilish, Sunday Times Magazine dergisine verdiği demeçte anne olmakla ilgili fikirlerini dile getirdi. "Çocuk sahibi olmamaktansa ölmeyi yeğlerim. Çocuksuz yapamam" diyen Eilish bununla birlikte ebeveynlik konusunda çekinceleri olduğunu da itiraf etti: "Büyüdükçe, tecrübelendikçe düşünüyorum ki çocuğum 'Doğru olan bu derse', ben de 'Hayır, değil' dersem ne yapacağım diye düşünüp duruyorum. Benin dinlemeyecekler!"ABD'de son dönemde yine gündemde olan bireysel silahlanma ve okul saldırılarına da değinen Eilish, "Okula gitmek neden korkulan bir şey olsun? Okula diye gidiyorsun ve ya hayatını değiştirecek travmatik bir deneyime hazır olman gerekiyor ya da ölüyorsun. Ne? Mantık bunun neresinde?" diye sordu.
https://tr.sputniknews.com/20211215/billie-eilish-cocukken-porno-izlemek-beynimi-mahvetti-1051782068.html
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billie eilish, abd, okul, çocuk, anne
Billie Eilish: Çocuk sahibi olmamaktansa ölmeyi yeğlerim
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Genç şarkıcı Billie Eilish bir gün mutlaka anne olmak istediğini açıklarken ebeveynliğin kendini korkutan taraflarını da paylaşmaktan çekinmedi.
ABD'li genç ve başarılı şarkıcı Billie Eilish, Sunday Times Magazine dergisine verdiği demeçte anne olmakla ilgili fikirlerini dile getirdi.
"Çocuk sahibi olmamaktansa ölmeyi yeğlerim. Çocuksuz yapamam" diyen Eilish bununla birlikte ebeveynlik konusunda çekinceleri olduğunu da itiraf etti: "Büyüdükçe, tecrübelendikçe düşünüyorum ki çocuğum 'Doğru olan bu derse', ben de 'Hayır, değil' dersem ne yapacağım diye düşünüp duruyorum. Benin dinlemeyecekler!"
ABD'de son dönemde yine gündemde olan bireysel silahlanma ve okul saldırılarına da değinen Eilish, "Okula gitmek neden korkulan bir şey olsun? Okula diye gidiyorsun ve ya hayatını değiştirecek travmatik bir deneyime hazır olman gerekiyor ya da ölüyorsun. Ne? Mantık bunun neresinde?" diye sordu.