https://tr.sputniknews.com/20220621/bir-karar-da-ragbi-dunyasindan-translar-kadinlar-maclarinda-mucadele-edemeyecek-1057688453.html
Bir karar da ragbi dünyasından: Translar, kadınlar maçlarında mücadele edemeyecek
Bir karar da ragbi dünyasından: Translar, kadınlar maçlarında mücadele edemeyecek
Uluslararası Yüzme Federasyonu'nun (FINA) ardından Uluslararası Ragbi Birliği de trans sporcularla ilgili kararını açıkladı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T11:38+0300
2022-06-21T11:38+0300
2022-06-21T11:39+0300
spor
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kadın
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Yeni bir politika üzerinde çalıştıklarını ve 2023'de nihai halini vermeyi amaçladıklarını açıklayan Uluslararası Ragbi Birliği (IRL) o zamana dek trans ragbicilerin uluslararası müsabakalarda kadınlarla birlikte mücadele edemeyeceğini duyurdu. Kurum her sporcunun müsabakalara katılma hakkı ve diğer katılımcıların maçlarda yer almasına ilişkin olası riskler arasında denge kurulması ve adil olunması gerektiğinin altını çizdi. FINA da dün trans sporcuların 'kadınlar' kategorisinde mücadele etmesini yasaklamış, translar için 'açık bir kategori' oluşturulması adına çalışma grubu kurma sözü vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220620/trans-yuzuculer-artik-kadinlar-kategorisinde-mucadele-edemeyecek-1057655767.html
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rugby, trans, kadın
Bir karar da ragbi dünyasından: Translar, kadınlar maçlarında mücadele edemeyecek
11:38 21.06.2022 (güncellendi: 11:39 21.06.2022) Abone ol
Uluslararası Yüzme Federasyonu'nun (FINA) ardından Uluslararası Ragbi Birliği de trans sporcularla ilgili kararını açıkladı.
Yeni bir politika üzerinde çalıştıklarını ve 2023'de nihai halini vermeyi amaçladıklarını açıklayan Uluslararası Ragbi Birliği (IRL) o zamana dek trans ragbicilerin uluslararası müsabakalarda kadınlarla birlikte mücadele edemeyeceğini duyurdu.
Kurum her sporcunun müsabakalara katılma hakkı ve diğer katılımcıların maçlarda yer almasına ilişkin olası riskler arasında denge kurulması ve adil olunması gerektiğinin altını çizdi.
FINA da dün trans sporcuların 'kadınlar' kategorisinde mücadele etmesini yasaklamış, translar için 'açık bir kategori' oluşturulması adına çalışma grubu kurma sözü vermişti.