Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220621/bir-karar-da-ragbi-dunyasindan-translar-kadinlar-maclarinda-mucadele-edemeyecek-1057688453.html
Bir karar da ragbi dünyasından: Translar, kadınlar maçlarında mücadele edemeyecek
Bir karar da ragbi dünyasından: Translar, kadınlar maçlarında mücadele edemeyecek
Uluslararası Yüzme Federasyonu'nun (FINA) ardından Uluslararası Ragbi Birliği de trans sporcularla ilgili kararını açıkladı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T11:38+0300
2022-06-21T11:39+0300
spor
rugby
trans
kadın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057688514_0:0:863:485_1920x0_80_0_0_6403d645ced7e51312d29ecec83e1e6c.jpg
Yeni bir politika üzerinde çalıştıklarını ve 2023'de nihai halini vermeyi amaçladıklarını açıklayan Uluslararası Ragbi Birliği (IRL) o zamana dek trans ragbicilerin uluslararası müsabakalarda kadınlarla birlikte mücadele edemeyeceğini duyurdu. Kurum her sporcunun müsabakalara katılma hakkı ve diğer katılımcıların maçlarda yer almasına ilişkin olası riskler arasında denge kurulması ve adil olunması gerektiğinin altını çizdi. FINA da dün trans sporcuların 'kadınlar' kategorisinde mücadele etmesini yasaklamış, translar için 'açık bir kategori' oluşturulması adına çalışma grubu kurma sözü vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220620/trans-yuzuculer-artik-kadinlar-kategorisinde-mucadele-edemeyecek-1057655767.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057688514_97:0:744:485_1920x0_80_0_0_82dd6b87e4e6f73a96401430833486af.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rugby, trans, kadın

Bir karar da ragbi dünyasından: Translar, kadınlar maçlarında mücadele edemeyecek

11:38 21.06.2022 (güncellendi: 11:39 21.06.2022)
© AARugby
Rugby - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Uluslararası Yüzme Federasyonu'nun (FINA) ardından Uluslararası Ragbi Birliği de trans sporcularla ilgili kararını açıkladı.
Yeni bir politika üzerinde çalıştıklarını ve 2023'de nihai halini vermeyi amaçladıklarını açıklayan Uluslararası Ragbi Birliği (IRL) o zamana dek trans ragbicilerin uluslararası müsabakalarda kadınlarla birlikte mücadele edemeyeceğini duyurdu.
Kurum her sporcunun müsabakalara katılma hakkı ve diğer katılımcıların maçlarda yer almasına ilişkin olası riskler arasında denge kurulması ve adil olunması gerektiğinin altını çizdi.
FINA da dün trans sporcuların 'kadınlar' kategorisinde mücadele etmesini yasaklamış, translar için 'açık bir kategori' oluşturulması adına çalışma grubu kurma sözü vermişti.
Yüzme - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
YAŞAM
Trans yüzücüler artık kadınlar kategorisinde mücadele edemeyecek
Dün, 15:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала