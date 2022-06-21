https://tr.sputniknews.com/20220621/bloomberg-isvicre-subattan-bu-yana-ilk-kez-rus-altini-satin-aldi-1057707890.html

Bloomberg: İsviçre, şubattan bu yana ilk kez Rus altını satın aldı

Bloomberg: İsviçre, şubattan bu yana ilk kez Rus altını satın aldı

Bloomberg ajansı, ülkenin gümrük idaresine atıfta bulunarak İsviçre'nin kıştan bu yana ilk kez Rusya'dan altın ithal etmeye başladığını duyurdu. 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T16:19+0300

2022-06-21T16:19+0300

2022-06-21T16:19+0300

ukrayna krizi

rusya

isviçre

altın

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Ajansın yayınladığı haberde, “İsviçre Federal Gümrük İdaresi'nin verilerine göre, mayıs ayında Rusya'dan İsviçre'ye 3 tondan fazla altın teslim edildi. Bu, şubat ayından bu yana ülkeler arasındaki ilk sevkiyat” ifadelerine yer verildi.Habere göre İsviçre'de, dünya altının üçte ikisini işleyen dört büyük rafineri bulunuyor ve teslimatlar, geçen ay bu kilit rafineriye yapılan altın ithalatının yaklaşık yüzde 2'sini oluşturuyor.Aynı zamanda Londra Külçe Piyasası Birliği’nin (LBMA) mart başında Rus rafinerilerini akredite olanlar listesinden çıkarmasının ardından dünyadaki rafinerilerin çoğu Rusya'dan yeni altın kabul etmeyi reddettiklerini açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220620/rusya-mayis-ayinda-cine-rekor-duzeyde-petrol-tedarik-etti-1057657523.html

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rusya, isviçre, altın