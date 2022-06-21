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Burak Yılmaz'ın yeni adresi Fortuna Sittard
Burak Yılmaz'ın yeni adresi Fortuna Sittard
Milli futbolcu Burak Yılmaz, 2 yılı oyuncu ve 3 yılı antrenör olmak üzere Fortuna Sittard'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
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Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu. 36 yaşındaki futbolcu, Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard ile 2 yılı oyuncu ve 3 yılı antrenör olmak üzere 5 yıllık mukaveleye imza attı. Transfere ilişkin açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Fortuna Sittard'da geçireceğim zamanı gerçekten dört gözle bekliyorum. Benim için resmin tamamı son derece önemliydi. Önce kulüpte bir oyuncu olarak geçireceğim döneme odaklanmak istiyorum. Kulüp iddialı ve gelecek sezonlarda tecrübemle katkıda bulunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.Fortuna Sittard adına konuşan Sjoerd Ars da, “Bu, Fortuna Sittard için harika bir gün, bu statüye sahip bir oyuncuyla anlaşabildiğimiz için.. Burak yaşına rağmen hala son derece zinde ve istekli. Tecrübesinin hem saha içinde hem de saha dışında bize değer katacağına inanıyoruz" cümlelerine yer verdi.
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burak yılmaz, takım

Burak Yılmaz'ın yeni adresi Fortuna Sittard

16:38 21.06.2022 (güncellendi: 16:39 21.06.2022)
© İHABurak Yılmaz
Burak Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© İHA
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Milli futbolcu Burak Yılmaz, 2 yılı oyuncu ve 3 yılı antrenör olmak üzere Fortuna Sittard'la 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu. 36 yaşındaki futbolcu, Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard ile 2 yılı oyuncu ve 3 yılı antrenör olmak üzere 5 yıllık mukaveleye imza attı. Transfere ilişkin açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Fortuna Sittard'da geçireceğim zamanı gerçekten dört gözle bekliyorum. Benim için resmin tamamı son derece önemliydi. Önce kulüpte bir oyuncu olarak geçireceğim döneme odaklanmak istiyorum. Kulüp iddialı ve gelecek sezonlarda tecrübemle katkıda bulunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Fortuna Sittard adına konuşan Sjoerd Ars da, “Bu, Fortuna Sittard için harika bir gün, bu statüye sahip bir oyuncuyla anlaşabildiğimiz için.. Burak yaşına rağmen hala son derece zinde ve istekli. Tecrübesinin hem saha içinde hem de saha dışında bize değer katacağına inanıyoruz" cümlelerine yer verdi.
Burak Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
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