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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220621/canli--rusyadan-abye-ukraynaya-silah-tedariki-kabul-edilemez-1057708552.html
CANLI | Rusya'dan AB'ye: Ukrayna'ya silah tedariki kabul edilemez
CANLI | Rusya'dan AB'ye: Ukrayna'ya silah tedariki kabul edilemez
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, AB'nin Rusya Büyükelçisi Markus Ederer'e Ukrayna'ya silah sevkiyatının kabul edilemez olduğunu söyledi. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T16:33+0300
2022-06-21T16:33+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
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askeri operasyon
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yaptırım
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Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye

CANLI | Rusya'dan AB'ye: Ukrayna'ya silah tedariki kabul edilemez

16:33 21.06.2022
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, AB'nin Rusya Büyükelçisi Markus Ederer'e Ukrayna'ya silah sevkiyatının kabul edilemez olduğunu söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Almanya'nın Ukrayna ordusunu Panzerhaubitze 2000 tipi obüs tedarik ettiğini duyurdu.
Bloomberg ajansı, ülkenin gümrük idaresine atıfta bulunarak İsviçre'nin kıştan bu yana ilk kez Rusya'dan altın ithal etmeye başladığını bildirdi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, yaklaşan Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Kiev'e AB'ye aday statüsü verilmesini destekleyeceklerini taahhüt etti.
FIFA, Rusya ve Ukrayna'da forma giyen yabancı oyuncular ve antrenörlere tanıdığı sözleşmeleri askıya alma hakkını 30 Haziran 2023'e kadar uzattı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin gerektiği müddetçe Ukrayna'ya silah göndermeye devam edeceğini söyledi.
Reuters ajansı, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan altın ithalatına yaptırım uygulamayı planladığını öne sürdü. Ajansın haberinde, AB Komisyonu'nun Moskova'yı hedef alan 7. yaptırım paketine altın ithalatını eklemeyi planladığı kaydedildi.
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Rusya: Ukrayna’nın Zmeynıy Adası’nı ele geçirme girişimi engellendi
06:24
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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17:23 21.06.2022
Rusya, Ukraynalı Sağ Sektör’ün liderlerinden birini teröristler listesine dahil etti
Rusya Federal Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), Rusya’da 2014’ten beri yasaklı olan Ukraynalı aşırı milliyetçi Sağ Sektör örgütünün liderlerinden Andrey Tarasenko’yu, 'aşırılıkçı faaliyetlere veya terör eylemlerine katıldığına ilişkin bilgi bulunan kişi veya örgütler' listesine dahil etti.
Rusya yasalarına göre, bu listeye dahil edilen kişi ve örgütlerin Rusya’daki banka hesapları donduruluyor.
17:07 21.06.2022
İlk yabancı gemi Azov Concord, Mariupol Limanı’ndan ayrıldı
RIA Novosti muhabirinin aktardığı üzere Azov Concord adlı ilk yabancı gemi, Rus askerleri tarafından organize edilen koridor üzerinden Mariupol Limanı’ndan ayrıldı.
Geminin Türkiye’ye ait olduğu öğrenilen Malta bandıralı Azov Concord, Mariupol’den ayrılarak Novorossiysk’e doğru yol alıyor.
Gemi, Mariupol’deki çatışmalar sırasında hasar gördü, fakat gemi sahibi tüm sistemleri onardı ve mürettebat topladı.
‘Rus Donanması'nın ve FSB Gümrük İdaresi’nin gemileri Mariupol’den açılan koridorda gemilere refakat edecek’
Novorossiysk Deniz Üssü Komutanı Tümamiral Viktor Koçemazov, Mariupol Limanı’ndan açılan insani koridor üzerinden hareket edecek gemilere Rus Donanması ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) Gümrük İdaresi’ne ait savaş gemilerinin refakat edeceklerini duyurdu.
17:04 21.06.2022
Rusya-Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
Ukrayna krizi
NYT: Asya'da Rus petrolüne artan talep, Batı yaptırımlarının etkilerini yumuşatıyor
17:04
16:55 21.06.2022
AB- Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
Ukrayna krizi
Fransız bakan: Ukrayna'nın adaylığı konusunda AB içinde görüş birliği var
16:38
16:35 21.06.2022
Ukrayna ordusunun saldırısı sonucu Donetsk’te bir sivil öldü
Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin’in açıklamasına göre, Ukrayna ordusunun topçu saldırısı sonucunda Donetsk kentindeki Kuybışevskiy bölgesindeki bir binada yangın çıktı, bir sivil hayatını kaybetti.
16:32 21.06.2022
Rusya'dan AB'ye: Ukrayna'ya silah tedariki kabul edilemez
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, AB'nin Rusya Büyükelçisi Markus Ederer'e Ukrayna'ya silah sevkiyatının kabul edilemez olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rudenko, Ederer'i bakanlıkta kabul etti. İkili, Ukrayna krizinin yanı sıra güncel uluslararası ve bölgesel konuları istişare etti.
Ededer'in talebi üzerine Ukrayna, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki durum hakkında bilgi veren Rudenko, AB ve AB'ye üye ülkeler tarafından Kiev'e sürdürülen silah tedariğinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
AB'den giden silahların Donbass'taki yerleşimlerin sivil altyapısını vurmak için kullanıldığını kaydeden Rudenko, açılan ateşler sonucunda çocuklar da dahil sivillerin hayatını kaybettiğinin altını çizdi. Rus yetkili, AB'nin bu vakaları görmezden geldiğine özellikle dikkat çekti.
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