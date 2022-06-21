CANLI | Rusya'dan AB'ye: Ukrayna'ya silah tedariki kabul edilemez

Rusya'dan AB'ye: Ukrayna'ya silah tedariki kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, AB'nin Rusya Büyükelçisi Markus Ederer'e Ukrayna'ya silah sevkiyatının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rudenko, Ederer'i bakanlıkta kabul etti. İkili, Ukrayna krizinin yanı sıra güncel uluslararası ve bölgesel konuları istişare etti.

Ededer'in talebi üzerine Ukrayna, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki durum hakkında bilgi veren Rudenko, AB ve AB'ye üye ülkeler tarafından Kiev'e sürdürülen silah tedariğinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

AB'den giden silahların Donbass'taki yerleşimlerin sivil altyapısını vurmak için kullanıldığını kaydeden Rudenko, açılan ateşler sonucunda çocuklar da dahil sivillerin hayatını kaybettiğinin altını çizdi. Rus yetkili, AB'nin bu vakaları görmezden geldiğine özellikle dikkat çekti.