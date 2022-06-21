CANLI | Rusya'dan AB'ye: Ukrayna'ya silah tedariki kabul edilemez

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Almanya'nın Ukrayna ordusunu Panzerhaubitze 2000 tipi obüs tedarik ettiğini duyurdu.
Bloomberg ajansı, ülkenin gümrük idaresine atıfta bulunarak İsviçre'nin kıştan bu yana ilk kez Rusya'dan altın ithal etmeye başladığını bildirdi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, yaklaşan Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Kiev'e AB'ye aday statüsü verilmesini destekleyeceklerini taahhüt etti.
FIFA, Rusya ve Ukrayna'da forma giyen yabancı oyuncular ve antrenörlere tanıdığı sözleşmeleri askıya alma hakkını 30 Haziran 2023'e kadar uzattı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin gerektiği müddetçe Ukrayna'ya silah göndermeye devam edeceğini söyledi.
Reuters ajansı, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan altın ithalatına yaptırım uygulamayı planladığını öne sürdü. Ajansın haberinde, AB Komisyonu'nun Moskova'yı hedef alan 7. yaptırım paketine altın ithalatını eklemeyi planladığı kaydedildi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: