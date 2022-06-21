CANLI | Ukrayna ve Donbas'tan Rusya'ya 21 binden fazla kişi tahliye edildi

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saat içerisinde, Ukrayna ve Donbas'tan Rusya'ya 21 binden fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.
06:29 21.06.2022
Bölgesel askeri-sivil yönetimin başkan yardımcısı Kirill Stremousov: Kherson Bölgesi'nin Rusya'nın bir parçası olmasına ilişkin referandum bu sonbaharda düzenlenecek
06:24 21.06.2022
3 bin 312'si çocuk, 21 bin 662 kişi tahliye edildi
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, son 24 saatte, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinden Rusya'ya 3 bin 312'si çocuk olmak üzere, 21 bin 662 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.
Mizintsev, operasyonun başından beri ise 1.9 milyon kişinin tahliye edildiğini kaydetti.