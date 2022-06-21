CANLI | Ukrayna ve Donbas'tan Rusya'ya 21 binden fazla kişi tahliye edildi

3 bin 312'si çocuk, 21 bin 662 kişi tahliye edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, son 24 saatte, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinden Rusya'ya 3 bin 312'si çocuk olmak üzere, 21 bin 662 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Mizintsev, operasyonun başından beri ise 1.9 milyon kişinin tahliye edildiğini kaydetti.