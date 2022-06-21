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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220621/canli--ukrayna-ve-donbastan-rusyaya-21-binden-fazla-kisi-tahliye-edildi-1057682983.html
CANLI | Ukrayna ve Donbas'tan Rusya'ya 21 binden fazla kişi tahliye edildi
CANLI | Ukrayna ve Donbas'tan Rusya'ya 21 binden fazla kişi tahliye edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saat içerisinde, Ukrayna ve Donbas'tan Rusya'ya 21 binden fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki durum - Sputnik Türkiye

CANLI | Ukrayna ve Donbas'tan Rusya'ya 21 binden fazla kişi tahliye edildi

06:24 21.06.2022 (güncellendi: 06:30 21.06.2022)
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Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saat içerisinde, Ukrayna ve Donbas'tan Rusya'ya 21 binden fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Kremlin: Ukrayna krizi uzun bir çatışmaya dönüşecek ve Rusya artık Batı'ya asla güvenmeyecek
Dün, 16:21
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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06:29 21.06.2022
Bölgesel askeri-sivil yönetimin başkan yardımcısı Kirill Stremousov: Kherson Bölgesi'nin Rusya'nın bir parçası olmasına ilişkin referandum bu sonbaharda düzenlenecek
06:24 21.06.2022
3 bin 312'si çocuk, 21 bin 662 kişi tahliye edildi
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, son 24 saatte, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinden Rusya'ya 3 bin 312'si çocuk olmak üzere, 21 bin 662 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.
Mizintsev, operasyonun başından beri ise 1.9 milyon kişinin tahliye edildiğini kaydetti.
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