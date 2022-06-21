https://tr.sputniknews.com/20220621/chernomorneftegazin-petrol-kulesinde-cikan-yangin-kuyuya-yaklasti-1057692621.html

Chernomorneftegaz’ın petrol kulesinde çıkan yangın kuyuya yaklaştı

Chernomorneftegaz’ın petrol kulesinde çıkan yangın kuyuya yaklaştı

Ukrayna ordusunun saldırıların sonrasında enerji şirketi Chernomorneftegaz'ın sondaj kulesinde çıkan yangının kuyuya ulaştığı duyuruldu. 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T12:27+0300

2022-06-21T12:27+0300

2022-06-21T12:27+0300

ukrayna krizi

ukrayna

saldırı

petrol

yangın

rusya

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Vekili Mihail Şeremet, Ukrayna ordusunun saldırıları sonucu hasar gören Chernomorneftegaz sondaj kulelerinin onarılacağını, Rusya’nın buradan ayrılmayacağını söyledi.Kırım Senatörü Olga Kovitidi de hasar görmüş olan sondaj kulesinde başlayan yangının söndürülemediğini ve kuyuya yaklaştığını ifade etti.Saldırı sonrasında kaybolan yedi kişiden haber alınamıyor.Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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ukrayna, saldırı, petrol, yangın, rusya