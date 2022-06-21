https://tr.sputniknews.com/20220621/chernomorneftegazin-petrol-kulesinde-cikan-yangin-kuyuya-yaklasti-1057692621.html
Chernomorneftegaz’ın petrol kulesinde çıkan yangın kuyuya yaklaştı
Chernomorneftegaz’ın petrol kulesinde çıkan yangın kuyuya yaklaştı
Ukrayna ordusunun saldırıların sonrasında enerji şirketi Chernomorneftegaz'ın sondaj kulesinde çıkan yangının kuyuya ulaştığı duyuruldu. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T12:27+0300
2022-06-21T12:27+0300
2022-06-21T12:27+0300
ukrayna krizi
ukrayna
saldırı
petrol
yangın
rusya
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Vekili Mihail Şeremet, Ukrayna ordusunun saldırıları sonucu hasar gören Chernomorneftegaz sondaj kulelerinin onarılacağını, Rusya’nın buradan ayrılmayacağını söyledi.Kırım Senatörü Olga Kovitidi de hasar görmüş olan sondaj kulesinde başlayan yangının söndürülemediğini ve kuyuya yaklaştığını ifade etti.Saldırı sonrasında kaybolan yedi kişiden haber alınamıyor.Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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ukrayna, saldırı, petrol, yangın, rusya
Chernomorneftegaz’ın petrol kulesinde çıkan yangın kuyuya yaklaştı
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Ukrayna ordusunun saldırıların sonrasında enerji şirketi Chernomorneftegaz'ın sondaj kulesinde çıkan yangının kuyuya ulaştığı duyuruldu.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Vekili Mihail Şeremet, Ukrayna ordusunun saldırıları sonucu hasar gören Chernomorneftegaz sondaj kulelerinin onarılacağını, Rusya’nın buradan ayrılmayacağını söyledi.
Kırım Senatörü Olga Kovitidi de hasar görmüş olan sondaj kulesinde başlayan yangının söndürülemediğini ve kuyuya yaklaştığını ifade etti.
Saldırı sonrasında kaybolan yedi kişiden haber alınamıyor.
Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.