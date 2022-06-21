Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220621/chernomorneftegazin-petrol-kulesinde-cikan-yangin-kuyuya-yaklasti-1057692621.html
Chernomorneftegaz’ın petrol kulesinde çıkan yangın kuyuya yaklaştı
Chernomorneftegaz’ın petrol kulesinde çıkan yangın kuyuya yaklaştı
Ukrayna ordusunun saldırıların sonrasında enerji şirketi Chernomorneftegaz'ın sondaj kulesinde çıkan yangının kuyuya ulaştığı duyuruldu. 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T12:27+0300
2022-06-21T12:27+0300
ukrayna krizi
ukrayna
saldırı
petrol
yangın
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057692454_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d6bd19562819bd00311c03f21deacae8.jpg
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Vekili Mihail Şeremet, Ukrayna ordusunun saldırıları sonucu hasar gören Chernomorneftegaz sondaj kulelerinin onarılacağını, Rusya’nın buradan ayrılmayacağını söyledi.Kırım Senatörü Olga Kovitidi de hasar görmüş olan sondaj kulesinde başlayan yangının söndürülemediğini ve kuyuya yaklaştığını ifade etti.Saldırı sonrasında kaybolan yedi kişiden haber alınamıyor.Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057692454_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9654c8f9079875a7b10863d3790f1246.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, saldırı, petrol, yangın, rusya

Chernomorneftegaz’ın petrol kulesinde çıkan yangın kuyuya yaklaştı

12:27 21.06.2022
© SputnikRusya - doğalgaz
Rusya - doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Ukrayna ordusunun saldırıların sonrasında enerji şirketi Chernomorneftegaz'ın sondaj kulesinde çıkan yangının kuyuya ulaştığı duyuruldu.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Vekili Mihail Şeremet, Ukrayna ordusunun saldırıları sonucu hasar gören Chernomorneftegaz sondaj kulelerinin onarılacağını, Rusya’nın buradan ayrılmayacağını söyledi.
Kırım Senatörü Olga Kovitidi de hasar görmüş olan sondaj kulesinde başlayan yangının söndürülemediğini ve kuyuya yaklaştığını ifade etti.
Saldırı sonrasında kaybolan yedi kişiden haber alınamıyor.
Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала