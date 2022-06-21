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CHP'den ek bütçe tepkisi
CHP'den ek bütçe tepkisi
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Meclis'e gönderilen ek bütçeyi değerlendirdi. Ekonomi yönetimini eleştiren Öztrak, "Ek bütçe, Türkiye ekonomisinin yönetilmediğini... 21.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-21T17:58+0300
2022-06-21T17:58+0300
politika
faik öztrak
ek bütçe
eleştiri
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Meclis'e gönderilen ek bütçe ile ilgili açıklama yaptı.Öztrak, Twitter'dan "2022 bütçesinin ömrü, 6 ay bile sürmedi" mesajını paylaştı.CHP Sözcüsü, Kur Korumalı Mevduat Sistemi için ek bütçeye 40 milyar lira ödenek konulduğunu da söyledi.Erken seçim çağrısı yapan Öztrak, "Yapılması gereken bellidir, milletin hakemliğine başvurmak. Emanetin ehline teslimini sağlamak" ifadelerini kullandı.
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faik öztrak, ek bütçe, eleştiri

CHP'den ek bütçe tepkisi

17:58 21.06.2022
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Meclis'e gönderilen ek bütçeyi değerlendirdi. Ekonomi yönetimini eleştiren Öztrak, "Ek bütçe, Türkiye ekonomisinin yönetilmediğini, savrulduğunu açıkça göstermiştir" dedi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Meclis'e gönderilen ek bütçe ile ilgili açıklama yaptı.

Öztrak, Twitter'dan "2022 bütçesinin ömrü, 6 ay bile sürmedi" mesajını paylaştı.
CHP Sözcüsü, Kur Korumalı Mevduat Sistemi için ek bütçeye 40 milyar lira ödenek konulduğunu da söyledi.

Erken seçim çağrısı yapan Öztrak, "Yapılması gereken bellidir, milletin hakemliğine başvurmak. Emanetin ehline teslimini sağlamak" ifadelerini kullandı.
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