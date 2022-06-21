https://tr.sputniknews.com/20220621/chpden-ek-butce-tepkisi-1057712328.html

CHP'den ek bütçe tepkisi

CHP'den ek bütçe tepkisi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Meclis'e gönderilen ek bütçeyi değerlendirdi. Ekonomi yönetimini eleştiren Öztrak, "Ek bütçe, Türkiye ekonomisinin yönetilmediğini... 21.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-21T17:58+0300

2022-06-21T17:58+0300

2022-06-21T17:58+0300

politika

faik öztrak

ek bütçe

eleştiri

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Meclis'e gönderilen ek bütçe ile ilgili açıklama yaptı.Öztrak, Twitter'dan "2022 bütçesinin ömrü, 6 ay bile sürmedi" mesajını paylaştı.CHP Sözcüsü, Kur Korumalı Mevduat Sistemi için ek bütçeye 40 milyar lira ödenek konulduğunu da söyledi.Erken seçim çağrısı yapan Öztrak, "Yapılması gereken bellidir, milletin hakemliğine başvurmak. Emanetin ehline teslimini sağlamak" ifadelerini kullandı.

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faik öztrak, ek bütçe, eleştiri